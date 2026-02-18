Μητσοτάκης: Η Ινδία διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον καθορισμό του νέου πλαισίου παγκόσμιας διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη

Η Ινδία διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέου παγκόσμιου πλαισίου διακυβέρνησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now της Ινδίας, και στον δημοσιογράφο Srinjoy Chowdhury.

«Την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που απορρέουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη», είπε ακόμη ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός μίλησε ακόμη για την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φτάσουν σε όλους, για την έμφαση που δίνει ο Narendra Modi στην πορεία της Ινδίας, καθώς και για την οικοδόμηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας–Ινδίας.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, είναι πραγματική χαρά και τιμή μου να συμμετέχω σε αυτήν την πολύ σημαντική σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη, που διοργανώνεται από τον Πρωθυπουργό Modi και την Ινδία. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι η Ινδία διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον καθορισμό του νέου πλαισίου παγκόσμιας διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη.



Όπως επισημάνατε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι πραγματικά μετασχηματιστική, αλλά υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και αν δεν καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα έχουμε μια παγκόσμια κατανόηση του τρόπου με τον οποίο θα μετριάσουμε τους κινδύνους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης θα διανεμηθούν ισότιμα σε κάθε γωνιά της γης, δεν θα έχουμε κάνει το καθήκον μας ως παγκόσμιοι ηγέτες. Γι’ αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα προς συζήτηση.



Η Ελλάδα έχει τη δική της πολύ φιλόδοξη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, ο τρόπος με τον οποίο προγραμματίζονται αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι προσανατολισμένα προς αυτό που θεωρούμε καλή συμπεριφορά, ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε τον δημοκρατικό μας χώρο από την παραπληροφόρηση, που μπορεί να ενισχυθεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Πιστεύω ότι αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε αύριο και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε κάποια κοινά συμπεράσματα.



Srinjoy Chowdhury: Μάλιστα. Έχετε δει τι συνέβη στον τομέα της τεχνολογίας στο παρελθόν. Υπήρξε το ψηφιακό χάσμα. Τώρα, ασφαλώς, δεν θέλουμε ένα χάσμα τεχνητής νοημοσύνης. Δεν θέλουμε ένα χάσμα βορρά-νότου. Δεν θέλουμε ένα χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Θέλουμε όλοι να επωφεληθούν από αυτό. Θα συναντήσετε τον Πρωθυπουργό Modi αύριο. Επιπλέον, θα μιλήσετε στη σύνοδο. Σίγουρα όλοι σας σκέφτεστε αυτό, ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να φτάσουν σε όλους.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Ακριβώς. Πιστεύω ότι αυτό ακριβώς είναι το θέμα αυτής της διεθνούς συνόδου και ένα ζήτημα στο οποίο ο Πρωθυπουργός Modi δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Πρέπει να αναγνωρίσω ότι η Ινδία έχει κάνει ένα θεαματικό άλμα προς τα εμπρός όσον αφορά την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών. Πιστεύω ότι αυτό καταδεικνύει ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να είναι μια δύναμη για το καλό, μπορεί να ωφελήσει δισεκατομμύρια ανθρώπους, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε αυτήν και εφόσον τα οφέλη κατανέμονται με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο, όπως επισημάνατε.



Πιστεύω ότι πρέπει να μας προβληματίζει η συγκέντρωση ισχύος στα χέρια λίγων εταιρειών με παγκόσμιο αποτύπωμα. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε με τους μεγάλους παγκόσμιους ηγέτες, τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που αναπτύσσουν αυτά τα πρωτοποριακά μοντέλα, και πρέπει να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση, όπως θα έχουμε αύριο.



Αύριο θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς από τους παγκόσμιους ηγέτες στο πεδίο της τεχνολογίας για να εκφράσω τις ανησυχίες μας και να κατανοήσω πώς αυτή η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας.



Srinjoy Chowdhury: Ναι, φυσικά. Αλλά πέρα από αυτό, η Ελλάδα και η Ινδία έχουν στενές σχέσεις εδώ και 2.000 χρόνια, οι λαοί των δύο χωρών. Επίσης, όπως γνωρίζετε, οι δύο χώρες έχουν πλέον στρατηγική εταιρική σχέση. Εσείς και ο Πρωθυπουργός Modi είστε φίλοι. Έχετε έρθει εδώ δύο φορές. Ο κ. Modi έχει επισκεφθεί την Αθήνα. Πιστεύετε ότι η στρατηγική εταιρική σχέση θα συνεχίσει να εξελίσσεται; Ποια είναι τα δύο ή τρία σημαντικά πράγματα που μας πρόκειται να συμβούν στο μέλλον;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, ακόμη και όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, αν ανατρέξουμε στο βάθος της φιλοσοφικής μας σκέψης, και μιλάω τόσο για την Ινδία όσο και για την Ελλάδα, πιστεύω ότι μπορούμε να αντλήσουμε πολύ χρήσιμες ιδέες και στοιχεία για το πώς να στοχαστούμε σχετικά με τις ηθικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό δεν αφορά μόνο την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και την προγονική νοημοσύνη. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ινδία διαθέτουν άφθονη προγονική νοημοσύνη που μπορούν να αξιοποιήσουν.



Όσον αφορά τη στρατηγική εταιρική σχέση, έθεσα έναν πολύ σαφή στόχο όταν εξελέγην για τη δεύτερη θητεία μου: να ενισχύσω σημαντικά τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι κινούμαστε σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν προφανείς και σημαντικές συνέργειες μεταξύ των δύο χωρών μας που ξεπερνούν κατά πολύ τους πολύ στενούς πολιτισμικούς μας δεσμούς.



Η Ελλάδα είναι η πιο κοντινή χώρα της ηπειρωτικής Ευρώπης στην Ινδία. Όταν μιλάτε, για παράδειγμα, για το έργο IMEC, στο οποίο αποδίδω μεγάλη σημασία, υπάρχουν πολλά έργα που θα ωφελήσουν τόσο την Ινδία όσο και την Ελλάδα όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Τομείς όπως η ναυτιλία, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στην Ινδία, αλλά και ινδικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η GMR, τώρα που μιλάμε -επισκέφθηκα το εργοτάξιο πριν από μερικές εβδομάδες-, κατασκευάζει το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα.



Έχουμε απευθείας πτήσεις αυτή τη στιγμή μεταξύ Δελχί και Βομβάης. Η IndiGo έχει ήδη ξεκινήσει τις πτήσεις της. Η Aegean θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Υπάρχουν σίγουρα οι προοπτικές για σημαντική ενίσχυση των τουριστικών μας δεσμών. Θέλουμε να γίνουμε ο προορισμός που προτιμούν οι Ινδοί τουρίστες στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι τώρα έχουμε απευθείας πτήσεις, και είμαι σίγουρος ότι θα αυξηθούν σημαντικά, πιστεύω ότι δίνει μια επιπλέον ώθηση σε Ινδούς που θα ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Φυσικά, με συναρπάζουν πάντα αυτοί οι εκπληκτικοί ινδικοί γάμοι που γίνονται στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι υπάρχει πολιτική να γίνονται περισσότεροι ινδικοί γάμοι στην Ινδία, αλλά σε περίπτωση που ζευγάρια επιλέξουν να παντρευτούν στην Ελλάδα, θα τα καλωσορίσουμε με μεγάλη χαρά.