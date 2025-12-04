Η αδιάκοπη βροχόπτωση απο την κακοκαιρία που πλήττει την χώρα, έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε οικισμούς ολόκληρης της Λακωνίας, με τους Δήμους Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα και Σπάρτης να βρίσκονται στο επίκεντρο των πλημμυρών.

Στον Πλάτανο, στην περιοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Μεγάλες ποσότητες νερού από τους χειμάρρους, τις οποίες το έδαφος δεν μπόρεσε να απορροφήσει, πλημμύρισαν υπόγεια και ισόγεια σπιτιών, όπως αναφέρει το notospress.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στους δρόμους της περιοχής ήταν χαοτική. Η Εθνική οδός Σπάρτης – Τρίπολης, συγκεκριμένα στο ύψος των Αιγιών, πλημμύρισε, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την κυκλοφορία των οχημάτων. Επιπλέον, σοβαρά ζητήματα καταγράφηκαν στην Παλαιά Εθνική Οδό στον Κλαδά (το πέταλο) και στην περιοχή του πεδίου Βολής στα Καμίνια, αμφότερα στον Δήμο Σπάρτης.

Η κρίση επεκτάθηκε και στον Δήμο Ευρώτα, όπου η ένταση των φαινομένων υποχρέωσε τη δημοτική αρχή να απευθύνει έκκληση στους πολίτες για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω των πλημμυρών έχει διακοπεί η κυκλοφορία στους εξής δρόμους, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Ευρώτα:

Στην Εθνική Οδό Σπάρτης – Γυθείου στο ύψος του Βασιλακίου.

στο ύψος του Βασιλακίου. Στην Εθνική οδό Σκάλα προς Δαφνί στην έξοδο της Σκάλας.

στην έξοδο της Σκάλας. Απαιτείται «Μεγάλη προσοχή στον κόμβο για Στεφανιά».

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων έχει τεθεί στον οδικό άξονα Σπάρτη – Γύθειο, λόγω των πολλών πλημμυρισμένων σημείων. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν απαρέγκλιτα τις οδηγίες της Τροχαίας και των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα.

Η έκταση του κινδύνου επιβεβαιώθηκε και από την άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού του 112, με το οποίο οι πολίτες ενημερώθηκαν για τις μεγάλες ποσότητες νερού και κλήθηκαν σε αυξημένη προσοχή.

Οι δυνάμεις της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, των Δήμων, της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας βρίσκονται επί ποδός για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εστιάζονται κυρίως στη νοτιοανατολική Λακωνία. Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος Βερούτης συντονίζει τις προσπάθειες σε σύσκεψη.

Τέλος, στη Σκάλα Λακωνίας καταγράφηκε ένα περιστατικό που αναδεικνύει τον κίνδυνο: τρεις επιβάτες ενός αυτοκινήτου πρόλαβαν να εξέλθουν από το όχημα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, λίγο πριν αυτό βυθιστεί στα νερά ενός πλημμυρισμένου δρόμου.

