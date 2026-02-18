Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, καθώς η Ουάσιγκτον σκληραίνει τις κατηγορίες της ότι το Πεκίνο προχώρησε μυστικά σε πυρηνική δοκιμή χαμηλής απόδοσης στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Οι αμερικανικές αρχές επικαλούνται νέα σεισμικά δεδομένα, τα οποία αποδίδουν σε πυρηνική έκρηξη, αμφισβητώντας ανοιχτά τη δέσμευση της Κίνας στη διεθνή απαγόρευση όλων των πυρηνικών δοκιμών.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σταθμός σεισμικής παρακολούθησης στο Καζακστάν κατέγραψε στις 22 Ιουνίου 2020 μια δόνηση μεγέθους 2,75 βαθμών. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι το συμβάν αυτό συνδέεται με «κρυφή» πυρηνική δοκιμή χαμηλής ισχύος από την Κίνα, την ώρα που το Πεκίνο εξακολουθεί να διαβεβαιώνει ότι τηρεί «με θρησκευτική ευλάβεια» το διεθνές καθεστώς απαγόρευσης δοκιμών. Η υπόθεση έρχεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τα νέα στοιχεία ενώπιον του Κογκρέσου, εντείνοντας τις πιέσεις προς την κυβέρνηση της Κίνας.

Η Κίνα στο στόχαστρο για «μυστική» πυρηνική δοκιμή

Ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Γιο, ανέφερε ότι η πιθανή έκρηξη εντοπίζεται σε περιοχή του βορειοδυτικού εδάφους της Κίνας, αφήνοντας να εννοηθεί πως πρόκειται για εγκατάσταση σχετική με το κινεζικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η παρουσίαση των σεισμικών δεδομένων θεωρείται από την Ουάσιγκτον ως κρίσιμο βήμα για να ενισχυθεί η αξιοπιστία των κατηγοριών, μετά τις προηγούμενες αναφορές περί «μυστικών» δοκιμών που είχαν προκαλέσει έντονες διαψεύσεις από το Πεκίνο. Παράλληλα, η νέα αυτή κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής αντιπαράθεσης με την Κίνα, από την Ταϊβάν μέχρι τον έλεγχο των προηγμένων τεχνολογιών.

Η Κίνα, από την πλευρά της, εμμένει στη θέση ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της διεθνούς συνθήκης που απαγορεύει κάθε πυρηνική δοκιμή. Το Πεκίνο έχει επανειλημμένως κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι εργαλειοποιούν ζητήματα πυρηνικής ασφάλειας για να περιορίσουν την άνοδο της Κίνας και να δικαιολογήσουν την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ασία.

Πυρηνική δοκιμή και νέα κούρσα εξοπλισμών;

Η αναζωπύρωση της αντιπαράθεσης για την πιθανή πυρηνική δοκιμή της Κίνας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το παγκόσμιο καθεστώς ελέγχου των εξοπλισμών δέχεται αλλεπάλληλα πλήγματα. Η αποδυνάμωση των παραδοσιακών συμφωνιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία και η ταυτόχρονη άνοδος του κινεζικού οπλοστασίου αναδιαμορφώνουν την ισορροπία στο πυρηνικό πεδίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιας νέας κούρσας εξοπλισμών. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αξιοποιήσει την υπόθεση ως μοχλό πίεσης, καλώντας την Κίνα να αποδεχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και διεθνείς επιθεωρήσεις, κάτι που μέχρι σήμερα το Πεκίνο αποφεύγει συστηματικά, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι τυχόν επιβεβαίωση μιας μυστικής πυρηνικής δοκιμής θα μπορούσε να ενισχύσει τα επιχειρήματα όσων ζητούν επιτάχυνση των αμερικανικών επενδύσεων σε νέες πυρηνικές δυνατότητες. Η σύγκρουση αφηγήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας γύρω από την πυρηνική δοκιμή δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνική διάσταση, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της γεωπολιτικής σύγκρουσης για την πρωτοκαθεδρία στον 21ο αιώνα.