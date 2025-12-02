Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και πέντε μηνών καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας ο οδηγός του οχήματος για τη θανατηφόρα παράσυρση μια 41χρονης σε συνοικία της Λάρισας, τον Ιούλιο του 2023.

Σύμφωνα με το larissanet, το τροχαίο που είχε σοκάρει τη Λάρισα συνέβη στις 11 Ιουλίου στην οδό Μεραρχίας όταν η γυναίκα που κινούνταν πεζή επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο και παρασύρθηκε από το αγροτικό όχημα του 76χρονου τότε κατηγορούμενου ο οποίος και παραπέμφθηκε για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Χθες τελικά ο κατηγορούμενος που δεν παρέστη στο δικαστήριο καταδικάστηκε, και αφού δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και πέντε μηνών με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη ενώ του αφαιρέθηκε και η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.