Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα, Παρασκευή στον 19χρονο Ραφαήλ, ο οποίος σκοτώθηκε πριν από δύο μέρες σε πεδίο βολής στη Ρόδο μετά από έκρηξη χειροβομβίδας.

Η κηδεία τελέστηκε στον τόπο καταγωγής του, στο Τυμπάκι και στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου, όπου φίλοι και συγγενείς κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρέτησαν τον 19χρονο φαντάρο. Το φέρετρό του ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία.

«Ευχαριστώ όλους τους Κρητικούς και όλους τους Έλληνες γιατί έχουμε πάρει αμέτρητη αγάπη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους στρατιωτικούς από τη Ρόδο που ήρθαν μαζί μου και για το Ραφαήλ. Σας ευχαριστώ όλους», είπε ο πατέρας του 19χρονου, με τους παριστάμενους να τον χειροκροτούν θερμά.

«Του άρεσε πολύ ο στρατός, περνούσε πολύ καλά, ήταν περήφανος. Ήταν και ο παππούς του στον στρατό. Ήθελε από όταν πηγαίναμε σχολείο να γίνει αξιωματικός. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά που κυκλοφορούσε», είπαν φίλοι μιλώντας για τον 19χρονο.

Συγκινητικός ήταν ο επικήδειος λόγος του ιερέα του ναού, ο οποίος είπε πως «αυτούς που αγαπά ο Θεός, τους παίρνει λίγο πιο νωρίς κοντά του, Γιάννα, Μανώλη, Αλίκη… Να δώσει ο Θεός υπομονή, γιατί με τη λογική κανείς συνθλίβεται, και μάλιστα το τραγικότερο θέαμα είναι όταν ο γονιός καλείται να αποχαιρετήσει νωρίτερα το παιδί του».

Το ίδιο συγκινητικά και τα λόγια του διοικητή του νεαρού: «Με βαριά καρδιά αποχαιρετώ σήμερα τον Επόπτη Στρατιώτη Υλικού Πολέμου, Πυροτεχνουργό Ραφαήλ-Γεώργιο Γαλυφιανάκη. Με καθαρή ψυχή και υψηλό φρόνημα, το ταξίδι του διακόπηκε απότομα από ένα γύρισμα της μοίρας».

Υπό τον εθνικό ύμνο στην τελευταία του κατοικία ο Ραφαήλ

Το «παρών» έδωσαν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο Διοικητής της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης, ο Διοικητής 44 Στρατιωτικής Διοικήσεων, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

Έξω από τον ιερό ναό του Αγίου Τίτου, βρισκόταν στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών στον 19χρονο Ραφαήλ.

Στεφάνι απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Διαβάκης.

Με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου – τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο 19χρονος Ραφαήλ – θα παραμείνουν κλειστά την ώρα της κηδείας του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης ρίψης χειροβομβίδων. Οι χειροβομβίδες αμυντικού τύπου είχαν μεταφερθεί από τη μονάδα, όπως ορίζεται, και πριν από την άσκηση πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος έλεγχος από πυροτεχνουργούς.

Τον έλεγχο είχαν αναλάβει ο 39χρονος επιλοχίας – έμπειρος πυροτεχνουργός με 20 χρόνια υπηρεσίας, εκ των οποίων τα πέντε στη Ρόδο – και ο 19χρονος ΕΠΟΠ που είχε μόλις τοποθετηθεί στη Μονάδα Υλικού Πολέμου του νησιού.

Ο νεαρός στρατιωτικός είχε ολοκληρώσει πρόσφατα το «Σχολείο Μαχητή» στον Αυλώνα και στη συνέχεια την ειδική εκπαίδευση πυροτεχνουργών στο ΚΕΥΠ Λαμίας.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο σοβαρός τραυματισμός και ο ακρωτηριασμός του 39χρονου στο δεξί χέρι δείχνουν ότι πιθανότατα κρατούσε τη χειροβομβίδα τη στιγμή της έκρηξης. Ο 19χρονος βρισκόταν πολύ κοντά του, σχεδόν μέσα στη θραυσματική δέσμη, με αποτέλεσμα να δεχθεί το μεγαλύτερο μέρος των θραυσμάτων και να χάσει ακαριαία τη ζωή του.