Σε κινητοποίηση προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής, 14/11, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αγιάς Λάρισας, διεκδικώντας από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, που σχετίζονται μεταξύ άλλων, με τις πληρωμές από τις επιδοτήσεις, τις αποζημιώσεις από ζημιές των καλλιεργειών, το κόστος παραγωγής κ.ά.

Όπως έγινε σαφές από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων τους, οι παραγωγοί είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους δρόμους με τα τρακτέρ τους, εφόσον χρειαστεί. Η τελική στάση τους θα καθοριστεί στην πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ), Ρίζος Μαρούδας, τόνισε ότι οι αγροτικοί σύλλογοι προσανατολίζονται πλέον σε ένα ισχυρό πανθεσσαλικό μπλόκο, σημειώνοντας πως «ο αγώνας των αγροτών, αφορά την ίδια την επιβίωσή τους».