Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η πανελλαδική κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα.

Οι διαδηλωτές, που συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στην πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο, πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόκειται για μια «εθνική συγκέντρωση», όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Παύλος Σατολιάς, με αγρότες «από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο».

«Ο αγροτικός κόσμος της χώρας σήμερα διεκδικεί τα δικαιώματά του. Είναι ανεπίτρεπτο, επειδή κάποιοι επιτήδειοι έβαλαν χέρι στα χρήματά μας, να μένουν σε ομηρία και απλήρωτοι 600.000 οικογένειες. Γι’ αυτό έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανισορροπία στην τοπική οικονομία στην ύπαιθρο», δήλωσε ο κ. Σατολιάς.

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ έκανε λόγο για διπλή αποτυχία της κυβέρνησης: «Δεύτερον, οι ζωονόσοι έχουν εξαπλωθεί και τινάζουν την κτηνοτροφία στα θεμέλια, με τρομερές συνέπειες αν εξελιχθούν. Εδώ η κυβέρνηση και στα δύο αυτά απέτυχε».

Οι αγρότες θα επιδώσουν ψήφισμα στον υπουργό και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, «γιατί από εκεί ξεκινούν όλα», ενώ αργότερα η συντονιστική επιτροπή θα συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη.

Ο κ. Σατολιάς εξέφρασε την ανησυχία του και για τις μελλοντικές πληρωμές, καταγγέλλοντας ότι από τα 180 εκατ. που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, έχουν δοθεί μόνο 56, ενώ «φοβούμαστε και οι επόμενες πληρωμές, και ενόψει του monitoring, που έχει ‘κιτρινίσει’ 350.000 αγροτεμάχια, δεν θα έχουμε καλές πληρωμές».

Τέλος, προειδοποίησε ότι οι αγρότες είναι έτοιμοι για κλιμάκωση: «Η σημερινή συγκέντρωση είναι μια αφετηρία κινητοποιήσεων, που το επόμενο διάστημα θα εξελιχθεί… και θα κλιμακωθούν. Διεκδικούμε να πάμε στα χωράφια, στους στάβλους, όχι να είμαστε στους δρόμους. Αν λυθούν τα προβλήματα, να ‘στε σίγουροι ότι θα πάμε εκεί που ανήκουμε», κατέληξε.