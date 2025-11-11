Σε φάση καιρικής ανάπαυλας φαίνεται ότι εισέρχεται η χώρα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ο οποίος έκανε την πρώτη του εκτίμηση για τον καιρό των Χριστουγέννων και γενικότερα για τον Δεκέμβριο.

Όπως επισημαίνει, μετά τα δύο βροχοφόρα συστήματα που επηρέασαν κυρίως τη δυτική Ελλάδα, φέρνοντας αξιόλογες βροχές, δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, καμία οργανωμένη διαταραχή που να προκαλέσει νέα φαινόμενα, όπως βροχές, χιόνια ή ψύχος. Αντίθετα, η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί σε υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ακόμη και κατά 5 βαθμούς Κελσίου σταδιακά, ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι περιορισμένες και όχι αξιόλογες.

Ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων για τον Δεκέμβριο δείχνουν πως οι θερμοκρασίες θα είναι κατά μέσο όρο 1 έως 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει έναν θερμότερο μήνα των Χριστουγέννων. Παράλληλα, προβλέπεται ελαφρώς αυξημένη πιθανότητα βροχών στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, σε σχέση με τα συνηθισμένα κλιματικά δεδομένα.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, ωστόσο, υπενθυμίζει ότι οι εποχικές προγνώσεις θα πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, καθώς τα συγκεκριμένα μοντέλα δίνουν τάσεις και πιθανότητες και όχι βεβαιότητες. Έτσι, αν και η τάση για τον φετινό Δεκέμβριο δείχνει θερμότερες ημέρες και περιορισμένα φαινόμενα, οριστική εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων θα υπάρξει μόνο τις επόμενες εβδομάδες.