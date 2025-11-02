Οριστικά εκτός Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο Τάσος Ποτσέπης, γνωστός στο ευρύ κοινό από τα social media με το σύνθημα «Αγάπη μόνο». Η θητεία του ως Συνοριακός Φύλακας Ορισμένου Χρόνου δεν ανανεώθηκε, με τη σχετική απόφαση να δημοσιεύεται στο Φύλλο Γ’ 4114 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ο Αναστάσιος Ποτσέπης του Νικολάου απολύεται οριστικά από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας από τις 29 Οκτωβρίου 2025, καθώς η ετήσια θητεία του δεν παρατάθηκε.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από υπηρεσιακή πράξη, καθώς – όπως αναφέρεται – δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 17 του νόμου 4647/2019, όπως έχει τροποποιηθεί.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο Ποτσέπης δεν εγγράφεται στο στέλεχος της εφεδρείας, βάσει των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 104/2021. Η πράξη διαγραφής του καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου στις 24 Οκτωβρίου 2025.

Ο Τάσος Ποτσέπης είχε ενταχθεί στην ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο των προσλήψεων συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση των δυνάμεων φύλαξης των συνόρων. Η μη ανανέωση της σύμβασής του σηματοδοτεί το οριστικό τέλος της παρουσίας του στο Σώμα.

Ο ίδιος, σύμφωνα με δηλώσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, αρνείται τις κατηγορίες περί ανεπάρκειας, μιλώντας για «αδικία».