Ανησυχία υπάρχει στη Θεσσαλονίκη για αγέλη αδέσποτων σκυλιών μεταξύ Πυλαίας και Τούμπας που επιτίθεται σε πολίτες. Τα εν λόγω σκυλιά κυνήγησαν μια 14χρονη που περπατούσε αμέριμνη στον Κήπο Καλού.

Τη στιγμή της επίθεσης βγήκαν κάποιοι θαμώνες από ένα μπαρ, κατάφεραν να διώξουν τα σκυλιά και να προστατεύσουν την ανήλικη.

Η μητέρα της 14χρονης κα Νάντια μίλησε το πρωί της Πέμπτης 20/10 στην εκπομπή του MEGA «Κοινωνία Ώρα MEGA» εξηγώντας: «Η κόρη μου, μου είπε ότι πριν από 2 μέρες, το βράδυ που γυρνούσε από την έξοδό της, εκεί που περπατούσε, άρχισαν να την κυνηγούν 5-6 σκυλιά. Το παιδί φοβήθηκε, άρχισε να φωνάζει και να τρέχει. Την είδαν κάποιοι θαμώνες ενός μαγαζιού, βγήκαν έξω και έδιωξαν τα σκυλιά. Είναι κατοικημένη περιοχή και σε κεντρικό σημείο», είπε αρχικά.

«Ακούω συνέχεια γι’ αυτά τα σκυλιά. Στις ιστοσελίδες της Πυλαίας γίνεται χαμός με αυτό το θέμα. Έχει φτάσει το θέμα μέχρι την Καλαμαριά. Ο Δήμος έχει ενημερωθεί άπειρες φορές από όσο ξέρω, εγώ είχα στείλει παλαιότερα ένα email λόγω του ότι η ίδια αγέλη επιτέθηκε σε φίλη της μεγάλης μου κόρης», συνέχισε η μητέρα της ανήλικης.