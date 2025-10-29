Χάος επικρατεί στους δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη 29/10. Η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη με τις καθυστερήσεις στην Αττική Οδό να ξεπερνούν τα 45 λεπτά ενώ στον Κηφισό επικρατεί χάος.

Ειδικότερα στην Αττική Οδό όπου νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30′ από Μαραθώνος έως Κηφισιάς, στην περιφερειακή Υμηττού καθυστερήσεις άνω των 30΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισιάς και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών από Περιφ. Αιγάλεω έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από Περιφ. Αιγάλεω έως κόμβο Κηφισίας.

Προβλήματα στον Κηφισό μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας

Στην άνοδο του Κηφισού σημειώνεται μποτιλιάρισμα από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια ενώ στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και μετά το Αιγάλεω.

Αυξημένη παράλληλα είναι η κίνηση στην Κηφισιάς και στη Μεσογείων.

