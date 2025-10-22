Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας αναφορικά με την τροπολογία που συζητείται αυτή την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής και αφορά τη συντήρηση και προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Το αίτημα υπογράφουν και οι 25 βουλευτές του κόμματος της ελάσσονος αντιπολίτευσης και έρχεται να προστεθεί στο αντίστοιχο που έχει καταθέσει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

Βάσει του προγραμματισμού που υπάρχει, η σχετική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 17:00 το απόγευμα.

Το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έχει ως εξής:

Προς τον Αξιότιμο Πρόεδρο της Βουλής κ. Κακλαμάνη Νικήτα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με βάση το άρθρο 72 του Κανονισμού της Βουλής, εμείς οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ που υπογράφουμε την παρούσα αίτηση, αιτούμαστε τη διενέργεια ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, επί της τροπολογίας με γενικό αριθμό 405 και ειδικό 11 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Σύσταση και οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ