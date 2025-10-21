Αναστάτωση επικρατεί στα Εξάρχεια από το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, όταν φορτηγό προκάλεσε σοβαρό μποτιλιάρισμα και εκτεταμένες φθορές σε σταθμευμένα οχήματα στην οδό Καλλιδρομίου. Το όχημα ακινητοποιήθηκε στη συμβολή με τη Θεμιστοκλέους, προκαλώντας κυκλοφοριακό «κομφούζιο» στην περιοχή και ζημιές σε τουλάχιστον εννέα αυτοκίνητα.

Σημειώνεται ότι το φορτηγό είναι κολλημένο στο σημείο από τις 10:15 το πρωί.

«Καθόμασταν εδώ στην Καλλιδρομίου. Ακούστηκε ένας χτύπος, ένας δεύτερος ένας τρίτος, μετά ένας πιο μεγάλος θόρυβος. Είναι ένα φορτηγό που έχει χτυπήσει εννιά αυτοκίνητα», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Η ίδια γυναίκα υποστηρίζει ότι έχει ζητήσει τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής, χωρίς ανταπόκριση μέχρι στιγμής και πως της ζήτησαν να καλέσει την Άμεση Δράση. Αναμένεται να στηθεί μια μικρή «επιχείρηση» για τη μετακίνηση του βαρέος οχήματος.