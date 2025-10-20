Τη δική του «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 13χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κρήτη. Το άτυχο αγόρι είχε μόλις αγοράσει την τούρτα γενεθλίων του όταν το αυτοκίνητο της μητέρας του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα στις Βούτες Ηρακλείου.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής ώστε το αγόρι να απεγκλωβιστεί και να μεταφερθεί σε ΜΕΘ με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα όταν ο 13χρονος πήγε μαζί με τη μητέρα του να πάρουν τούρτα γιατί είχε τα γενέθλιά του.

Στον δρόμο της επιστροφής το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το όχημα ενός 27χρονου.

Το ανήλικο αγόρι, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας των χτυπημάτων του, διακομίστηκε διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η μητέρα αλλά και ο 27χρονος οδηγός του άλλου οχήματος είναι καλά στην υγεία τους.