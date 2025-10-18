Τροχαίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στον δρόμο προς Βούτες, κοντά στο ΠΑΓΝΗ.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 19.00 το απόγευμα, όταν ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Όπως αναφέρει το Νέα Κρήτη, στο αυτοκίνητο επέβαιναν μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της και ένα ακόμη άτομο, με την Πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ να επιχειρούν στο σημείο και να τους απεγκλωβίζουν επιτυχώς.

Από τις τελευταίες πληρφορίες που προκύπτουν, το παιδί φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά με το ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει τόσο τον νεαρό έφηβο όσο και τους υπόλοιπους τραυματίες που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.