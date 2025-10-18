Τις δυνάμεις τους αποφάσισαν να ενώσουν πέντε δήμοι της Ανατολικής Αττικής, προκειμένου να ξεπεράσουν ένα σημαντικό πρόβλημα, αλλά και να το εκμεταλλευτούν υπέρ του περιβάλλοντος και των δημοτών τους.

Οι δήμοι Παιανίας, Παλλήνης, Σπάτων-Αρτέμιδας, Κρωπίας και Μαρκόπουλου Μεσογαίας θα συνεργαστούν, ώστε να δημιουργήσουν μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, αξιοποιώντας έτσι τα διαθέσιμα υπολείμματα φυτικής προέλευσης.

Ήδη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στο Δημαρχείο Παιανίας. Μέσα σε κλίμα συνεργασίας και κοινού οράματος, οι δήμαρχοι Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης, Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, Σπάτων-Αρτέμιδας Δημήτρης Μάρκου και Μαρκόπουλου Κώστας Αλαγιάνννης, συζήτησαν τις βασικές παραμέτρους αυτής της πρωτοβουλίας, που συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την ενεργειακή αυτάρκεια και την οικονομική ελάφρυνση των πολιτών.

Με άλλα λόγια, και λύση θα δοθεί στο πρόβλημα με τον όγκο των κλαδεμάτων που μαζεύεται στους δήμους και ενέργεια θα παραχθεί και βελτίωση στο περιβάλλον θα επιφέρει, αλλά και η μείωση του κόστους θα είναι αισθητή, οπότε αυτό θα λειτουργήσει οικονομικά προς όφελος των δημοτών.

Σε πρώτη φάση οι πέντε δήμαρχοι συμφώνησαν στην ανάγκη αυτής της διαδημοτικής συνεργασίας, δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν τις κοινές συναντήσεις και να συγκροτήσουν μια τεχνική ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση συγκεκριμένου σχεδίου υλοποίησης, με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από την Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική για:

– Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

– Ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας

– Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Ισ. Μάδης: «Τα προβλήματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε ξεπερνούν τα όρια ενός δήμου»

Τι ακριβώς όμως είναι αυτό το σχέδιο και τι είναι αυτό που ώθησε τους πέντε δήμους σε αυτή τη σύμπραξη; «Αυτό το σχέδιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αξιοποίηση των δεκάδων τόνων από κλαδέματα και υπολείμματα αγροτικών εργασιών, που προκύπτουν κάθε χρόνο στον δήμο μας», απαντά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης και εξηγεί: «Σας θυμίζω τις εικόνες που αντικρίσαμε όλοι, όχι μόνο στην Παιανία, πριν την αντιπυρική περίοδο, οπότε δεκάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων καθαρίζοντας τις ιδιοκτησίες τους, εγκατέλειψαν ό,τι υπήρχε στα πεζοδρόμια. Η κατάσταση ήταν τραγική το 2024, πρώτο χρόνο επιβολής του σχετικού Νόμου και προβληματική το 2025. Λάβετε υπόψη σας ότι οι πέντε δήμοι, που καθίσαμε γύρω από το ίδιο τραπέζι, αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα και στα όρια ευθύνης μας παράγονται κάθε χρόνο τόνοι από φυτικά υπολείμματα, τα οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε με υψηλό κόστος οδηγώντας τα εν τέλη στον ΧΥΤΑ. Αντί αυτού, προτάσσουμε την αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας προς όφελος των κοινωνιών μας. Επαναλαμβάνω, για να προλάβω τους κακεντρεχείς, πρόκειται για αξιοποίηση μόνο των υπολειμμάτων φυτικής προέλευσης».

Για το πόσο εφικτό είναι αυτό το σχέδιο, ο κ. Μάδης λέει: «Πρόκειται για τεχνολογία, η οποία ήδη εφαρμόζεται με εξαιρετικά αποτελέσματα και ως εκ τούτου, είναι απόλυτα εφικτό να αξιοποιηθεί και στην περίπτωση μας. Σήμερα, βρισκόμαστε στα πρώτα βήματα αυτής της προσπάθειας, καθώς θα πρέπει να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που πέντε δήμαρχοι αποφασίσαμε να συνεργαστούμε. Απαιτείται συγκεκριμένος όγκος υπολειμμάτων, που κανένας δήμος από μόνος του δεν παράγει. Όλοι μαζί όμως, συγκεντρώνουμε τέτοιες ποσότητες, που εξασφαλίζουν πολλαπλά οφέλη για τις κοινωνίες μας».

Όσο για το πόσο σημαντικό είναι που συνεργάζονται πέντε δήμοι, σημειώνει: «Η συνεργασία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι απαραίτητη πλέον. Τα προβλήματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε είναι τέτοια, που ξεπερνούν τα στενά όρια ενός δήμου. Αποτελεί αρχή μου το ‘’η ισχύς εν τη ενώσει’’. Όσοι περιχαρακώνονται, είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν».

Και για τα οφέλη όλης αυτής της προσπάθειας, ο δήμαρχος Παιανίας απαριθμεί: «Μείωση κόστους διαχείρισης, μείωση του κόστους ενέργειας για τους συμμετέχοντες, προστασία του περιβάλλοντος».

Χρ. Αηδόνης: «Η δύναμή μας βρίσκεται στη συνεργασία»

Από τη δική του μεριά, ο δήμαρχος Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Με αυτή την αλλαγή της νομοθεσίας και την υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων, βρισκόμαστε πλέον αντιμέτωποι με έναν τεράστιο όγκο κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων. Μας έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και η έλλειψη προσωπικού, ενώ όλος αυτός ο όγκος μεταφράζεται και σε μεγάλο κόστος, καθώς πρέπει να μετακινηθεί σε ειδικές μονάδες, άρα πληρώνεται κόστος μεταφοράς, κόστος απόθεσης, το προσωπικό σε υπερωρίες. Αλλά και πέρα από αυτά, ειδικά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο η καθαριότητα έμεινε πίσω, γιατί έπρεπε να μαζευτεί όλη αυτή η εύφλεκτη ύλη. Βάλτε λοιπόν και τη μετακίνηση, να μπουν τα οχήματα στην Αττική οδό, να πάνε 30 χλμ. μέχρι τον χώρο που θα τα αποθέσουμε, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο μεγαλώνει το πρόβλημα και το κόστος.

Έτσι, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε οι πέντε δήμοι, ώστε να προχωρήσουμε αυτό το σχέδιο, προς όφελος των δημοτών μας και του περιβάλλοντος».

Στο σημείο αυτό, ο κ. Αηδόνης αναφέρει για τη συνεργασία: «Οι πέντε δήμαρχοι είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να συνεργαστούμε. Άλλωστε έχουμε συνεργαστεί και σε άλλα ζητήματα. Η δύναμή μας βρίσκεται λοιπόν στη συνεργασία. Μαζί μπορούμε να κάνουμε την περιοχή μας πρωτοπόρο στη βιώσιμη ενέργεια και να αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Έχουμε κάνει τις πρώτες συζητήσεις, έχουμε και τους ανθρώπους με γνώση του αντικειμένου και θα έχουμε και τη συνεργασία με επίσημους φορείς, ώστε να μπει μπροστά και να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο».

Και στην ερώτηση, αν απέχει πολύ ο σχεδιασμός από την υλοποίηση, ο δήμαρχος Παλλήνης απαντά: «Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να την κάνουμε αυτή τη μονάδα και μάλιστα σε 15 μήνες. Έχουμε και τη φυτική ύλη σε υπερεπάρκεια. Και μπορούν και άλλοι δήμοι να φέρνουν τα δικά τους στη μονάδα μας, ήδη έχει υπάρξει ένα πρώτο ενδιαφέρον».

Και καταλήγει: «Είναι ένα στοίχημα και θα ανοίξει δρόμους».