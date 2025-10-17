Έντονο είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 17/10 το πρόβλημα της κίνησης στην Αττική. Τα οχήματα είναι σχεδόν σταματημένα στον Κηφισό που είναι «κατακόκκινος» ενώ σημειωτόν κινούνται οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην Κηφισίας, τη Μεσογείων, τη λεωφόρο Αθηνών αλλά και την παραλιακή.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική οδό σημειώνονται :

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30′ από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10′-15′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

20′-25′ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

20'-25' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

