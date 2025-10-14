Χάος επικρατεί από νωρίς σήμερα, Τρίτη 14/10 στους δρόμους της Αττικής καθώς η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη. Προβλήματα παρατηρούνται στο κέντρο της Αθήνας όπως επίσης και στον Κηφισό που είναι «κατακόκκινος» και στα δύο ρεύματα.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στην Κηφισίας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων αλλά και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄- 25΄ από Φυλής έως Κηφισίας.

20΄- 25΄ από Φυλής έως Κηφισίας. https://t.co/OFHgeEANUP — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 14, 2025

