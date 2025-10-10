Φορείς, οργανώσεις και σωματεία πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς τη Βουλή, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό.

Την κινητοποίηση συνδιοργάνωσαν η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας και η Συμμαχία «Σταματήστε τον Πόλεμο», ζητώντας «να τερματιστεί κάθε μορφή συνεργασίας με το αποικιακό κράτος και κάθε στήριξη στη γενοκτονία από την ελληνική κυβέρνηση».

Σε ανακοίνωσή της, η Παλαιστινιακή Παροικία επισημαίνει ότι «η πρώτη φάση της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα, με μερική απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής, είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και ανταλλαγή αιχμαλώτων, είναι αποτέλεσμα της αντίστασης του Παλαιστινιακού λαού και της πίεσης που ασκεί το παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης που ξεσηκώνεται στο πλευρό της. Η συνέχιση και κλιμάκωση αυτού του κινήματος είναι η μόνη εγγύηση που μπορεί να εξασφαλίσει τα δίκαια των Παλαιστίνιων ενάντια στα σχέδια Τραμπ – Νετανιάχου. Δεν θα τους αφήσουμε να συνεχίσουν τα εγκλήματά τους. Απαιτούμε την άμεση διακοπή της στήριξης που δίνει ο Μητσοτάκης στο Ισραήλ στρατιωτικά, διπλωματικά και οικονομικά. Και συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη, για μια Παλαιστίνη λεύτερη από τον Ιορδάνη ως τη Μεσόγειο».