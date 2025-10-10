Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Unicef για τη Λωρίδα της Γάζας, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να ανοίξει άμεσα όλα τα συνοριακά περάσματα ώστε να επιτραπεί η απρόσκοπτη είσοδος ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας. Η οργάνωση προειδοποιεί ότι «τα παιδιά στη Γάζα βρίσκονται πλέον στα πρόθυρα μαζικής τραγωδίας, καθώς η εξάντληση, ο υποσιτισμός και η κατάρρευση του συστήματος υγείας απειλούν χιλιάδες ζωές».

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Κινδυνεύουμε να δούμε ραγδαία άνοδο στους θανάτους παιδιών, όχι μόνο νεογνών αλλά και βρεφών, με δεδομένο ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει εξασθενίσει περισσότερο από ποτέ», τόνισε ο Ρικάρντο Πίρες, εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα παιδιά.

Τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν αρχίσει να αποσύρονται από περιοχές της Γάζας, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στην οποία κατέληξαν η Χαμάς και το Ισραήλ.

«Ο ΟΗΕ σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα τις πρώτες 60 ημέρες της εκεχειρίας, καθώς οι κάτοικοι κάποιων περιοχών είναι αντιμέτωποι με λιμό», επισήμανε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του οργανισμού χθες Πέμπτη.

«Η διανομή τροφίμων αποτελεί βασική προτεραιότητα, τη στιγμή που 50.000 παιδιά κινδυνεύουν από οξύ υποσιτισμό και έχουν ανάγκη άμεσης θεραπείας», τόνισε η Unicef.

Ο Πίρες επισήμανε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών έχει εξασθενίσει διότι «εδώ και καιρό δεν τρώνε σωστά ή και καθόλου».

«Τα παιδιά χρειάζονται να λαμβάνουν τις σωστές βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά για να αναπτύσσονται και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές στη θερμοκρασία, τους ιούς ή τις επιδημίες», υπογράμμισε ο ίδιος.

Παράλληλα ο Πίρες σημείωσε ότι η Unicef κατάφερε να απομακρύνει δύο από τα 18 νεογνά που νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, τα οποία επανενώθηκαν με τους γονείς τους που βρίσκονταν πιο νότια.

Η προσπάθειες της οργάνωσης να τα απομακρύνει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου ανεστάλησαν, λόγω των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

«Είχαμε 18 νεογνά σε θερμοκοιτίδες στην αρχή της εβδομάδας. Δύο μετακινήθηκαν χθες», εξήγησε ο Πίρες. «Ελπίζω αυτό να είναι μόνο η αρχή αυτού που θα ακολουθήσει αφού τεθεί πλήρως σε ισχύ η εκεχειρία», τόνισε.