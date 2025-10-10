Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι περπατούν προς το βόρειο τμήμα της Γάζας, επιστρέφοντας στα σπίτια τους, αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία με τη Χαμάς τέθηκε σε ισχύ το μεσημέρι της Παρασκευής, στις 12:00, μετά τη συμφωνία που υπογράφηκε για τον τερματισμό του πολέμου.

Από τότε που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την επιχείρησή του στη Λωρίδα της Γάζας και κάλεσε τον κόσμο να μετακινηθεί προς τα νότια, χιλιάδες Παλαιστίνιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να καταφύγουν σε ασφαλέστερες περιοχές στο κεντρικό και νότιο τμήμα της Γάζας.

«Θέλουμε να επιστρέψουμε», είπε ο Φαϊές ΑλΜατζντούμπ, που εκτοπίστηκε από το βόρειο τμήμα της Γάζας. «Θέλω να πάω και να βεβαιωθώ ότι το σπίτι μου υπάρχει ακόμα. Αυτό θέλω να μάθω.»

Δείτε ζωντανή εικόνα από τη μαζική επιστροφή Παλαιστινίων στη βόρεια Γάζα:

Κάποιοι φοβούνται να γυρίσουν – «Θα περιμένω μέχρι να είναι σίγουρα ασφαλές»

Δεν αισθάνονται όλοι σίγουροι, πάντως, ότι πρέπει να επιστρέψουν αμέσως.

«Μέχρι πριν από μια ώρα ακούγαμε εκρήξεις παντού», είπε η Ράνα Σάλεχ, της οποίας το σπίτι καταστράφηκε τον Σεπτέμβριο. «Θα περιμένω στο Χαν Γιουνίς μέχρι να είμαι σίγουρη ότι όλα είναι ασφαλή για μένα και την οικογένειά μου.»

Ο Μαχμούντ Σαρκάουι περιμένει στο προσφυγικό στρατόπεδο Νουσεριάτ στο κεντρικό τμήμα της Γάζας για περισσότερη σαφήνεια, μεταδίδει το AP. «Σχεδιάζω να επιστρέψω στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά όχι τώρα. Θα περιμένω μερικές μέρες για να βεβαιωθώ ότι είναι ασφαλές να επιστρέψω.»

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοινώνει πως οι Παλαιστίνιοι μπορούν να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντράε, δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι μπορούν τώρα να επιστρέψουν στο βόρειο τμήμα της Γάζας μέσω δύο δρόμων, αν και προειδοποίησε να μην πλησιάζουν περιοχές όπως το Μπεϊτ Χανούν, το Μπεϊτ Λαχία, το Αλ-Σουτζάιγια και περιοχές όπου οι δυνάμεις παραμένουν.

Σε άλλες περιοχές του νότιου τμήματος της Γάζας, ο Αντράε προειδοποίησε τους Παλαιστίνιους να μην πλησιάζουν τη διάβαση Ράφα, τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας και όλες τις περιοχές όπου βρίσκονται στρατιωτικές δυνάμεις στο Χαν Γιουνίς.

Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα, λέει ο Νετανιάχου

Πάντως, νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα για να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς μέχρι η οργάνωση να αφοπλιστεί.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε επίσης ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν τις επόμενες μέρες.

Αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται από διάφορες περιοχές της πόλης της Γάζας, στον βορρά, καθώς και από άλλους τομείς στο νότιο τμήμα του θύλακα.

«Ενεργοποιείται και πάλι η ιταλική συμμετοχή στο πέρασμα της Ράφα»

Την ίδια ώρα, όπως δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, «ενεργοποιείται και πάλι η ιταλική συμμετοχή, στο πλαίσιο της αποστολής Eubam, με δραστηριοποίηση των καραμπινιέρων, για να ξανανοίξει το πέρασμα της Ράφα»,

«Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει και πάλι στις 14 Οκτωβρίου, με σεβασμό στην συμφωνία Τραμπ και σε συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εμπλεκόμενες πλευρές. Το πέρασμα θα ανοίγει προς δυο κατευθύνσεις εναλλάξ, με κατεύθυνση εξόδου προς την Αίγυπτο και εισόδου προς τη Γάζα», πρόσθεσε ο Κροζέτο.

«Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου θα αρχίσει η διαδικασία απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστίνιων κρατουμένων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας, «οι Ισραηλινοί φροντίζουν ώστε να αποκατασταθεί πολύ σύντομα η λειτουργικότητα της υποδομής του περάσματος». Όπως εξήγησε ο Κροζέτο, «από άλλα περάσματα θα φθάνουν περίπου 600 φορτηγά την ημέρα με ανθρωπιστική βοήθεια» και «η διέλευση δεν θα επιτρέπεται μόνον σε σοβαρές περιπτώσεις ασθενειών, αλλά θα επεκταθεί σε όποιον το επιθυμεί, υπό τον όρο να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Ισραήλ και της Αιγύπτου».