Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 10/10. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετούς δρόμους ενώ μεγάλο και σήμερα είναι το πρόβλημα στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με αργούς ρυθμούς.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλά και στην Παραλιακή.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό υπάρχουν:

καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20′-25′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας και

καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

