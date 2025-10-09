Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 9/10 η κίνηση σε αρκετούς από τους δρόμους της Αττικής. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό.

Ειδικότερα στον Κηφισό συμφόρηση σημειώνεται κυρίως τμηματικά στην άνοδο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Ιωνία και από τον Κόκκινο Μύλο έως και τη Λυκόβρυση.

Προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό υπάρχουν:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

2′-30′ από Φυλής έως Κηφισίας,

10′-15′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25'-30' από Φυλής έως Κηφισίας,

10'-15' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5'-10' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 9, 2025

