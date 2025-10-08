Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025, η δράση «Τα Δέντρα της Κλιματικής Δέσμευσης», στο πλαίσιο του Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι, που φέτος γιόρτασε τα 10 χρόνια από την πρώτη του διοργάνωση.

Περισσότεροι από 5.000 αθλητές και αθλήτριες από 52 χώρες συμμετείχαν σε αυτή τη ξεχωριστή γιορτή του αθλητισμού, που προάγει τη συμμετοχή ανεξαρτήτως ηλικίας ή φυσικής κατάστασης. Kατά τη διάρκεια της δράσης «Τα Δέντρα της Κλιματικής Δέσμευσης» πάνω από 250 παιδιά και ενήλικες έγραψαν τη δική τους προσωπική δέσμευση και ευχή για το περιβάλλον.

Το περίπτερο της δράσης επισκέφθηκαν περισσότερα από 1.000 άτομα, τα οποία είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα (EU Climate Pact), και να ανακαλύψουν τρόπους συμμετοχής και ανάληψης τοπικής δράσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Η πρωτοβουλία διοργανώθηκε από τον Εθνικό Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα, INZEB, σε συνεργασία και με την ενεργό συμμετοχή του Γιάννη Αναστασάκη, Πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα και Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας της Περιφέρειας Κρήτης.

Η δράση είχε σκοπό να εμπνεύσει την προσωπική και συλλογική δέσμευση για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα, και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση γύρω από την κλιματική αλλαγή, μέσω της διάδρασης, της άθλησης, και της θετικής ενέργειας.

Στη δράση συμμετείχε και η Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα Σοφία Γιαλαμά, η οποία στήριξε και ενίσχυσε την πρωτοβουλία με την παρουσία της, ενώ σημαντική ήταν και η υποστήριξη του Αντώνη Γιαλαμά από την Παγκρήτια Συνέλευση Νέων (Youth Crete).

Όπως αναφέρει η Αλίς Κοροβέση, Επικεφαλής της Ομάδας Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα και Διευθύνουσα Σύμβουλος ΙΝΖΕΒ: «Η συμμετοχή του INZEB και του EU Climate Pact στον 10ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης αποτελεί έναν συμβολικό αλλά και ουσιαστικό τρόπο να συνδέσουμε την αθλητική προσπάθεια με τη δράση για το κλίμα. Όπως στον ημιμαραθώνιο, έτσι και στην πορεία προς τη βιωσιμότητα, κάθε βήμα, μικρό ή μεγάλο, μετράει. Ο αθλητισμός, με τις αξίες της επιμονής, της συνεργασίας και της συλλογικότητας, μας υπενθυμίζει ότι η πραγματική αλλαγή ξεκινά από την κοινότητα και ενισχύεται μέσα από τη συμμετοχή όλων.»

Τέλος, ο Γιάννης Αναστασάκης, Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα και Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, τόνισε σε μια δήλωση του, «Αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανος που το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα κατάφερε να ενώσει δυνάμεις με μία από τις πιο επιτυχημένες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Από μια μικρή επαρχιακή κωμόπολη, μια παρέα παιδιών, με τη σταδιακή στήριξη της τοπικής κοινωνίας και την υποστήριξη ολοένα και περισσότερων φορέων και συλλογικοτήτων, κατάφερε να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς και πηγή θετικής διαφοροποίησης και αλλαγής. Αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα που χρειαζόμαστε για να επιτευχθεί η πολυπόθητη αλλαγή για το κλίμα: να πιστέψουμε ότι μπορούμε, να εμπλέξουμε το μεγαλύτερο δυνατό μέρος της κοινωνίας, και να μιλήσουμε στις καρδιές των ανθρώπων. Ο αθλητισμός, η κοινωνική ενεργοποίηση και το περιβάλλον είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η ενέργεια απλώς αλλάζει μορφές. Και αυτή η μεταμόρφωση της ενέργειας είναι το κλειδί για μια θετική έκβαση και στα κλιματικά ζητήματα. Και του χρόνου μαζί!»