Ανώτατος Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει άμεσα πυρηνική δοκιμή εάν το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται για να προετοιμάσει την υποδομή της για τέτοιες δοκιμές, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο RIA.

Το RIA επικαλέστηκε τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, ο οποίος είπε ότι η Ρωσία έχει παρατηρήσει εδώ και καιρό πως οι ΗΠΑ εργάζονται για να προετοιμάσουν την υποδομή τους για πυρηνικές δοκιμές.

Αν οι ΗΠΑ προχωρούσαν σε δοκιμή, πρόσθεσε ο Ριαμπκόφ, η Μόσχα θα ακολουθούσε γρήγορα το παράδειγμά τους -κάτι που ο Ριαμπκόφ έχει δηλώσει ξανά στο παρελθόν.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή αν το πράξει και κάποια άλλη πυρηνική δύναμη, αναφέροντας ότι η Μόσχα είχε εντοπίσει ενδείξεις πως μια απροσδιόριστη χώρα ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει τέτοιου είδους δοκιμές.

«Ποιοτική αλλαγή» η ενδεχόμενη εμφάνιση αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία

Ο Ριαμπκόφ δήλωσε επίσης ότι η ενδεχόμενη εμφάνιση αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα σήμαινε μια «ποιοτική» αλλαγή στην κατάσταση, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Ο Τραμπ είπε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα ήθελε να γνωρίζει τι σκοπεύει να κάνει η Ουκρανία με τους πυραύλους Tomahawk πριν συμφωνήσει να τους προμηθεύσει, καθώς δεν θέλει να κλιμακώσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.