Μόλις τρεις ώρες και τριάντα λεπτά διήρκεσε η θητεία του Θοδωρή Δρίτσα ως βουλευτή Α’ Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, σε μια από τις πιο σύντομες παρουσίες στη Βουλή της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ζωής. Σήμερα στις 10:00 το πρωί, ο 78χρονος πολιτικός ορκίστηκε για μια ακόμη φορά στη ζωή του βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα που άφησε κενή ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την προ ημερών παραίτησή του.

Ωστόσο, η κοινοβουλευτική σύνθεση των κομμάτων άλλαξε γρήγορα. Στις 13:30, ο προεδρεύων της Βουλής, Αθανάσιος Μπούρας, ανακοίνωσε την υποβολή της επιστολής ανεξαρτητοποίησης του κ. Θοδωρή Δρίτσα, σημειώνοντας ουσιαστικά το τέλος της σύντομης θητείας του στο κόμμα της Κουμουνδούρου.

Λίγο αργότερα, ακολούθησε η επίσημη ενημέρωση από τον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, προς τον Πρόεδρο της Βουλής, με την οποία γνωστοποιήθηκε η ένταξη του Θοδωρή Δρίτσα στον εν λόγω πολιτικό φορέα. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί σημαντική αναδιάταξη στον κοινοβουλευτικό χάρτη, καθώς η Νέα Αριστερά, πλέον με 12 βουλευτές, αναδεικνύεται σε πέμπτο σε δύναμη κόμμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πάνω από την Ελληνική Λύση που έχει 11, αυξάνοντας την παρουσία της και τη δυνατότητα επιρροής της στις διαδικασίες.