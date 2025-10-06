Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα.

Tη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να λάβει ο Θοδωρής Δρίτσας, ως πρώτος επιλαχών βουλευτής την Α’ Πειραιά, ο οποίος ωστόσο έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά. Οπότε αυτό που κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε είναι να προστίθεται μια νέα έδρα στη Νέα Αριστερά και να χάνει μια ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Ο Δρίτσας είχε διατελέσει υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα.