Ο Άδωνις Γεωργιάδης άσκησε αυστηρή κριτική στη δυναμική των social media και στην εκστρατεία προπαγάνδας που, όπως υποστηρίζει, διεξάγεται από δίκτυα bots και επηρεάζει την κοινή γνώμη σε κρίσιμα γεγονότα, μεταξύ αυτών και την τραγωδία των Τεμπών, κατά τη διάρκεια εκτενούς συνέντευξης του στον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι η Ρωσία ξεχωρίζει στην αξιοποίηση τέτοιων ψηφιακών εκστρατειών («είναι πρώτοι σε αυτό»), καλώντας τη μάχη των bots «ένας είδος πολέμου». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ελληνικές αρχές εντόπισαν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την περίοδο των Τεμπών, αν και, όπως ξεκαθάρισε, δεν υπάρχουν αποδείξεις που να αποδίδουν ξεκάθαρα την ευθύνη στη Μόσχα: «Δεν έχουμε αποδείξεις ότι είναι οι Ρώσοι, αλλά κάποιοι το έκαναν για λεφτά», σημείωσε.

Ο υπουργός περιέγραψε το εύρος του φαινομένου: λογαριασμοί που αλλάζουν ονόματα μέσα σε λίγες μέρες — από «Λουντμίλα» σε «Φειδίας», όπως σχολίασε — και ξαφνικά μετατοπίζουν τη θεματολογία τους ώστε να αναδείξουν ένα και μόνο ζήτημα. «Ήταν προφανές ότι κάποιοι είχαν συμφέρον να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση στην Ελλάδα», είπε, προσθέτοντας ότι η πολιτική είναι σύνθετο πεδίο όπου «συμφέροντα, γεωπολιτική και χρήμα» παίζουν ρόλο.

Ερωτηθείς αν πίσω από την επίθεση κρύβεται η Ρωσία, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε πως αυτό δεν έχει αποδειχθεί οριστικά: «Δεν το έκανε αναγκαστικά η Ρωσία. Είπα ότι η Ρωσία έχει μεγάλη δύναμη σε αυτόν τον χώρο. Το βέβαιο είναι ότι υπήρξε διαδικτυακή επίθεση από bots στην Ελλάδα, αποδεδειγμένα». Κατέληξε ότι είτε προήλθε από τη Ρωσία είτε από άλλη δύναμη, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο: «Κάποιος ήθελε να γίνει στην Ελλάδα χάος και το πέτυχε».

Ο υπουργός εξήγησε ακόμη πώς λειτουργεί η χειραγώγηση: δεν γεννάται από το τίποτα, αλλά «φυτεύεται» πάνω σε υπαρκτά προβλήματα που ήδη ευαισθητοποιούν το κοινό. Εκεί όπου υπάρχει πένθος, οργή ή εύθραυστη κοινωνική κατάσταση, πρόσθεσε, τα bots «βάζουν φωτιά» και εντείνουν την πόλωση.

Σχολιάζοντας το γενικότερο κλίμα στα social media, ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε τα οφέλη τους αλλά υπογράμμισε και την τοξικότητα που αναδύουν: «Μπαίνεις στο X — το λέω με την ονομασία του φίλου σου, του Έλον Μασκ — και πέφτουν βρισιές, απειλές, κατάρες. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα». Εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή του στην ανωνυμία στο διαδίκτυο και πρότεινε όλοι οι λογαριασμοί να είναι επώνυμοι, ώστε όποιος ξεπερνά τα όρια να μπορεί να αντιμετωπίζεται νομικά: «Θες να βρίσεις, βρίσε, αλλά θα υποστείς και τις συνέπειες. Όχι να λειτουργείς ως ανώνυμο bot και να προκαλείς ανενόχλητος».