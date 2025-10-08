Το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Εσθονίας τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησής του με τον υπουργό Εξωτερικών της Εσθονίας, Margus Tsahkna, στο Ταλίν.

Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων των βαλκανικών κρατών με τις χώρες της Βαλτικής, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή στάση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, καθώς οι προκλήσεις-όπως είπε- είναι κοινές.

“Παρά τη γεωγραφική μας απόσταση, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι κοινές. Η Εσθονία βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και η Ελλάδα στη νοτιοανατολική” είπε ο κ.Γεραπετρίτης.

Προσέθεσε ότι οι δυο χώρες μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία, όπως το ότι είναι παράκτιες χώρες, κάτι που συχνά καθιστά τα πράγματα πιο περίπλοκα, όπως είπε. “Αντιλαμβανόμαστε πιο έντονα τις προκλήσεις και, κάποιες φορές, τις απειλές. Για το λόγο αυτόν δαπανούμε περισσότερο από το 3% του ΑΕΠ μας για την άμυνα. Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία. Και οι δύο χαιρετίζουμε την ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών άμυνας, με στόχο την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Διατηρούμε εμπορικούς, αμυντικούς, στρατηγικούς και πολιτιστικούς δεσμούς και θεωρούμε σημαντικό να τους αναπτύξουμε περαιτέρω” σημείωσε ο κ.Γεραπετρίτης.

Τόνισε με έμφαση ότι παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, οι χώρες της Βαλτικής και τα Βαλκάνια πρέπει να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους και είπε ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια κοινή στάση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, καθώς οι προκλήσεις είναι κοινές.

“Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε παρόμοιες μορφές επιθετικότητας. Από την άλλη, τα παγκόσμια προβλήματα καθίστανται ολοένα και πιο περίπλοκα. Το είδαμε και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμουν παρών και συμμετείχα στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, που συγκλήθηκε ειδικά λόγω των παραβιάσεων του εναερίου χώρου της Εσθονίας. Ήταν μια σαφής και προκλητική παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Εσθονίας. Πρέπει να συσπειρωνόμαστε απέναντι σε αυτού του είδους την επιθετικότητα” είπε.

Σημείωσε ακόμη πως η χώρα μας έχει βιώσει χιλιάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, τις οποίες έχει αναδείξει σε όλα τα fora, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών και προσέθεσε: “Συμμεριζόμαστε πλήρως τις ανησυχίες της Εσθονίας, ιδιαίτερα σε περιόδους επιθετικότητας, όπως η σημερινή. Ενώνουμε τη φωνή μας με την Εσθονία, την Πολωνία και τη Ρουμανία και καταδικάζουμε τις παραβιάσεις εθνικής επικράτειας σε όλες τις μορφές”.

Αναφερόμενος στη θαλάσσια ασφάλεια είπε ότι είναι σημαντικό ότι έχουμε στρατηγική στο συγκεκριμένο ζήτημα, και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει θέσει τη θαλάσσια ασφάλεια ως προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και έχει αναλάβει πολλές σχετικές πρωτοβουλίες.

“Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επιβεβαιώσω με τον πιο έντονο τρόπο τη σταθερή προσήλωσή μας στην καταπολέμηση ενός φαινομένου, όπως ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας. Όχι μόνο επειδή αντικατοπτρίζει το όχημα επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και του κόσμου, αλλά επειδή συνιστά τεράστια απειλή για τη θαλάσσια ασφάλεια. Συζητήσαμε εκτεταμένα με τον συνάδελφό μου για τον συντονισμό των δράσεών μας για να έχουμε μία πιο ουσιαστική και αποτελεσματική εποπτεία της κατάστασης αναφορικά με τον σκιώδη στόλο” είπε και προσέθεσε:

“Πρέπει να τερματίσουμε τους πολέμους και τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Είναι σημαντικό να έχουμε ειρήνη, επειδή αυτό απαιτείται για την παγκόσμια ασφάλεια. Είναι σημαντικό να αναπτύξουμε τις συνέργειές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι επίσης σημαντικό να συντονίσουμε τις δράσεις μας στα διεθνή fora”.

Αναφερόμενος στην προώθηση της διασυνδεσιμότητας, είπε ότι η Ελλάδα έχει προσθέσει την «τέταρτη θάλασσα» στην Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών κάτι που στην ουσία πρόκειται για έναν ενιαίο χώρο, έναν ευρωπαϊκό χώρο, “τον οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε και να προωθήσουμε”.

“Βεβαίως πρέπει να αναπτύξουμε όλα τα είδη συνεργασίας όσον αφορά τις επενδύσεις, το εμπόριο και την οικονομία. Έχουμε μία σειρά διμερών συμφωνιών. Νομίζω πως οι πιο σημαντικές από αυτές αφορούν την ενέργεια, την κυβερνοασφάλεια και την ψηφιακή διακυβέρνηση. Η Εσθονία είναι από τους πρωτοπόρους όσον αφορά τις τεχνολογίες αιχμής και την τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες προσπαθούμε να αναπτύξουμε. Θα καλωσορίζαμε την ανταλλαγή τεχνογνωσίας” είπε ο κ.Γεραπετρίτης και κατέληξε:

“Νομίζω, αγαπητέ φίλε Margus, ότι η μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία γεωπολιτική ένωση προϋποθέτει στενότατους δεσμούς, ιδίως μεταξύ χωρών που μοιράζονται τις ίδιες αντιλήψεις αναφορικά με τα βαθύτερα προβλήματα της παρούσας κατάστασης στην Ευρώπη. Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για μία Ευρώπη με περισσότερη ευημερία στο μέλλον. Αναγνωρίζουμε αυτή τη στιγμή την ανάγκη για μία πιο μεγάλη, ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη βασισμένη στη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία.

Αυτό σηματοδοτεί η επίσκεψή μου. Εργαζόμαστε από κοινού, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών και τα δύο κράτη για μία πιο αυτόνομη και ισχυρή Ευρώπη”.

Πηγή: ΑΠΕ