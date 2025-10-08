Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη στον Βοτανικό καθώς εκδόθηκε η άδεια εκσκαφών και την Παρασκευή (10/10) θα μπουν μπουλντόζες για να καθαρίσουν τον χώρο.

Η μελέτη για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη εγκρίθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου και από εκεί και πέρα οι «πράσινοι» περίμεναν να εκδοθεί η άδεια εκσκαφών για τις εγκαταστάσεις. Άδεια που εκδόθηκε τελικά, με τις μπουλντόζες να μπαίνουν την Παρασκευή (10/10) για να καθαρίσουν τον χώρο.

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς ήταν σε συνεχή επικοινωνία τις τελευταίες μέρες προκειμένου να υπάρξει επίσπευση των διαδικασιών και από τη στιγμή που εκδόθηκε η άδεια εκσκαφών οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού περιμένουν πλέον την έκδοση της οικοδομικής άδειας για να αρχίσουν τα έργα για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Τις εργασίες θα αναλάβει η κοινοπραξία των κατασκευαστικών εταιρειών που ήδη είναι σε… δράση για την κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου.