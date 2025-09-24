Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό σε ό,τι αφορά το νέο γήπεδο στον Βοτανικό καθώς η μελέτη για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη εγκρίθηκαν οριστικά από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Ήταν ένα σημαντικό θέμα, μια σημαντική εκκρεμότητα και τελικά όλα πήγαν καλά για τους «πράσινους» καθώς ο Ερασιτέχνης έφτασε σε συμφωνία με τις τράπεζες που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Έτσι, άνοιξε ο δρόμος για την τελική έγκριση της μελέτης, η οποία είναι γεγονός πλέον.

Η ΓΓΑ, όπως έγινε γνωστό, ενέκρινε τη σχετική μελέτη, με τον Αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, να βάζει την υπογραφή του.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και στη συνέχεια ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου.

Οι τράπεζες, πάντως, έχουν ήδη κάνει τις πρώτες επαφές με την κοινοπραξία που έχει αναλάβει την κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού και δεν αποκλείεται να αναλάβει και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.