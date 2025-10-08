Η Γερμανία προχωρά σε αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), έπειτα από περιστατικά που έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταραχές στις αεροπορικές συγκοινωνίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες εκτιμούν ότι πίσω από αυτές τις ενέργειες βρίσκεται η Ρωσία, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου υβριδικού πολέμου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε την Τετάρτη νομοσχέδιο που δίνει στην αστυνομία επίσημα τη δυνατότητα να καταρρίπτει drones τα οποία εισέρχονται παράνομα στον γερμανικό εναέριο χώρο. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στο κοινοβούλιο το προσεχές διάστημα. Σε περιπτώσεις άμεσης απειλής, οι αρχές θα μπορούν να κάνουν χρήση πραγματικών πυρών.

Πέρα από την κατάρριψη, στη φαρέτρα των μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξουδετέρωση drones περιλαμβάνονται επίσης τεχνολογίες λέιζερ και συστήματα παρεμβολής σημάτων, που διακόπτουν τον έλεγχό τους ή μπλοκάρουν την πλοήγηση.

«Τα περιστατικά με drones αποτελούν απειλή για την ασφάλειά μας», έγραψε ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Ενισχύουμε τις αρμοδιότητες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας ώστε να μπορεί να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει τα drones πιο άμεσα στο μέλλον».

Die Drohnen-Vorfälle bedrohen unsere Sicherheit. Das lassen wir nicht zu. Wir stärken die Kompetenzen der Bundespolizei: Damit Drohnen künftig schneller aufgespürt und abgewehrt werden können. Das haben wir heute im Kabinett beschlossen. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 8, 2025

Η κίνηση αυτή ακολουθεί το χάος που επικράτησε την περασμένη Παρασκευή στο αεροδρόμιο του Μονάχου, όταν δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω παρουσίας drones στον εναέριο χώρο, με πάνω από 10.000 επιβάτες να μένουν καθηλωμένοι. Ο Μερτς άφησε να εννοηθεί ότι πίσω από το περιστατικό μπορεί να βρίσκεται η Ρωσία, σημειώνοντας πως τα drones που καταγράφηκαν ήταν μη οπλισμένα, με πιθανό κατασκοπευτικό σκοπό.

Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία θεωρείται πλέον βασικός παράγοντας αποσταθεροποίησης για την Ευρώπη, με τις Βρυξέλλες να εξετάζουν μέτρα θωράκισης απέναντι σε ενδεχόμενες υβριδικές απειλές.

Την ίδια μέρα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο το νέο σχέδιο για την ασφάλεια της Ευρώπης, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της άμυνας απέναντι σε απειλές που δεν περιορίζονται μόνο στο στρατιωτικό επίπεδο, αλλά περιλαμβάνουν και κυβερνοεπιθέσεις, προπαγάνδα και παρεμβάσεις με drones.