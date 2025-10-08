Σοβαρά τραυματισμένοι, αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι δύο χειριστές του εκπαιδευτικού αεροσκάφους που έπεσε στο Τατόι το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας χειριστής υπέστη κατάγματα και ο άλλος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, αλλά και οι δύο δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο για την υγεία τους.

Το αεροσκάφος που έπεσε είναι ένα εκπαιδευτικό Tecnam, το οποίο με βάση το Live News το πιο πιθανό σενάριο είναι η απώλεια στήριξης, καθώς το αεροσκάφος πετούσε στα 1.000 πόδια.

Ωστόσο, θα μπορούσε να υπάρχει και κάτι μηχανικό αλλά αυτό δεν μοιάζει να είναι το πιθανότερο σενάριο. Το αεροσκάφος μοιάζει να έχει πέσει σαν «ασανσέρ». Αν είχε «χάσει» τον κινητήρα από κατασκευής και λόγω των πτερύγων του θα μπορούσε να συνεχίσει την πτήση για κάποιο διάστημα σαν ένα ανεμόπτερο, και όταν έπεφτε θα σέρνονταν στο έδαφος. Αν υπάρχουν στοιχεία πρέπει να ελεγχθεί η γωνία ανόδου.

Άλλες πληροφορίες λένε πως πριν πέσει το αεροσκάφος στο Τατόι αποκολλήθηκε τμήμα του φτερού.

Αυτή τη στιγμή όλοι ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη, ενώ φυσικά προηγείται η υγεία των ιπταμένων.

Το αεροσκάφος αυτό άλλωστε χρησιμοποιείται και για πτήσεις κατά τη διάρκεια του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας με μαθητές και έτσι θα πρέπει να αποκλειστεί κάθε περίπτωση μηχανικού ζητήματος που θα μπορούσε να ξαναϋπάρξει στο μέλλον.

Τα χαρακτηριστικά του Tecnam

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, το Tecnam, γνωστό και ως P2002-JF, είναι διθέσιο, μονοκινητήριο, ελικοφόρο, χαμηλοπτέρυγο, με σταθερό σύστημα προσγείωσης. Είναι ιταλικής κατασκευής και πρωτοεισήλθε σε παραγωγή το 2002, ενώ αντικατέστησε το Τ-41D.

Η Ελλάδα απέκτησε το πρώτο Tecnam τον Οκτώβριο του 2018 και τον Ιούνιο του 2019 τα τελευταία τρία από τα δώδεκα συνολικά που παραγγέλθηκαν. Υπηρετούν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκελείας.