Το ΝΒΑ σχεδιάζει να κάνει… ντου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μπαρτσελόνα, όπως αναφέρει η El Mundo Deportivo, αρνούνται να υπογράψουν νέα συμβόλαια με τη Euroleague, με την δεσμεύονται μέχρι το 2026.

Εδώ και μήνες είναι γνωστό ότι μπορεί να υπάρξουν νέες μεγάλες αλλαγές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και ο λόγος είναι το ΝΒΑ και το σχέδιό του για τη δημιουργίας μιας νέας λίγκας. Ήδη, μάλιστα, έχει γραφτεί ότι στόχος των Αμερικάνων είναι να προσεγγίσουν τα μεγαλύτερα κλαμπ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η El Mundo Deportivo δίνει συνέχεια στο θέμα.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το καταλανικό Μέσο, τόσο η Ρεάλ όσο και η Μπαρτσελόνα αρνούνται, προς το παρόν τουλάχιστον, να υπογράψουν νέα συμβόλαια με τη Euroleague. Οι δύο ισπανικές ομάδες, όπως και οι υπόλοιποι 11 μέτοχοι, δεσμεύονται μέχρι το 2026 και τους επόμενους μήνες οι συζητήσεις αναμένεται να… πάρουν φωτιά.

«Δεν φαίνεται πιθανό ότι η Μπαρτσελόνα ή η Ρεάλ Μαδρίτης θα υπογράψουν οτιδήποτε, πόσο μάλλον για μια περίοδο 15 ετών. Οι δύο γίγαντες του ισπανικού μπάσκετ θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν στην EuroLeague μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και στη συνέχεια να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν ή θα ενταχθούν στην NBA Europe.

Και οι δύο αντιλαμβάνονται τη δυναμική του brand τους και μένει να δούμε αν η EuroLeague θα τις απομακρύνει σε ένα χρόνο για μη ανανέωση ή θα συμφωνήσει να τους κρατήσει για ένα ακόμη έτος, ακόμη και χωρίς εγγυήσεις για παράταση της συνεργασίας τους», αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα.