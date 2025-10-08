Η Χάποελ Ιερουσαλήμ θα αντιμετωπίσει στις 15/10 τη Μανρέσα εκτός έδρας για το Eurocup και το κλίμα είναι ήδη τεταμένο, με τα καταλανικά Μέσα να αναφέρουν ότι η Μπαρτσελόνα αρνήθηκε να παραχωρήσει στους Ισραηλινούς το «Παλάου Μπλαουγκράνα» για προπόνηση.

Σύμφωνα με το RAC1, η Χάποελ ζήτησε από τους «μπλαουγκράνα» να της επιτραπεί να προπονηθεί στο γήπεδό τους πριν τον αγώνα με την καταλανική Μανρέσα αλλά η απάντηση που πήρε ήταν αρνητική.

Πρόκειται για εξέλιξη που δεν περίμεναν οι Ισραηλινοί, το κλίμα για τους οποίους είναι εξαιρετικά βαρύ στην Καταλονία, όπου ετοιμάζονται διάφορες πορείες διαμαρτυρίας για όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Με βάση τα ίδια ρεπορτάζ των καταλανικών ΜΜΕ, στην πόλη της Μανρέσα το κλίμα είναι επίσης πολύ βαρύ για τους Ισραηλινούς και υπάρχει οργή ενόψει του αγώνα με τη Χάποελ, με αποτέλεσμα να είναι πιθανό να υπάρξουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το γήπεδο.