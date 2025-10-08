Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν το σχέδιο του αγνώστου δράστη, ο οποίος φέρεται να έδρασε μεθοδικά και ψύχραιμα.

Αφού ανέλυσαν καρέ-καρέ τα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους από κάμερες ασφαλείας του κάμπινγκ, οι αστυνομικοί πλέον εστιάζουν στο πώς ο δράστης προσέγγισε τα θύματα, αν είχε προηγουμένως εισέλθει στον χώρο για να τους παρακολουθήσει, και τι προηγήθηκε της αιματηρής επίθεσης και της διαφυγής του.

Σύμφωνα με το Live News, καταλυτικής σημασίας θεωρείται η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο δράστης αρχικά προσπέρασε τον επιστάτη, πλησίασε και πυροβόλησε θανάσιμα τον 68χρονο και αμέσως μετά καταδίωξε τον επιστάτη, τον οποίο και πυροβόλησε δύο φορές.

Οι Αρχές διερευνούν ακόμη έναν τρίτο πυροβολισμό, χωρίς να έχει εξακριβωθεί αν στρεφόταν προς τον ανιψιό του 68χρονου ή αν απλώς στόχευε εκ νέου τον επιστάτη χωρίς επιτυχία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο δράστης χρησιμοποίησε περίστροφο έξι σφαιρών, όπλο που δεν αφήνει κάλυκες στο σημείο και σπάνια παθαίνει εμπλοκή — γεγονός που κάνει τις Αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται είτε για εκτελεστή με επαγγελματική εμπειρία, είτε για άτομο με πολύ καλή προετοιμασία και γνώση γύρω από τον χειρισμό όπλων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τις έρευνες, η μοτοσικλέτα με την οποία διέφυγε ο δράστης εκτιμάται ότι ανήκει στον ίδιο. Οι αστυνομικοί φαίνεται ότι βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό του οχήματος, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταυτοποίηση και ενδεχομένως στη σύλληψή του.