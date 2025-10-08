Οι εποχικές αλλεργίες, που προκαλούνται από τη γύρη, δεν είναι απλώς μια ενόχληση. Νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι αυξάνουν την πιθανότητα θανάτου λόγω αυτοκτονίας, αναδεικνύοντας τις ήπιες αυτές σωματικές παθήσεις ως άμεσο παράγοντα κινδύνου.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Journal of Health Economics, καταρρίπτουν την πεποίθηση ότι οι εποχικές αλλεργίες δεν αποτελούν άμεσο «πυροδοτητή» αυτοκτονίας.

Για να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ εποχικών αλλεργιών και αυτοκτονιών, οι ερευνητές συνέκριναν καθημερινές μετρήσεις γύρης με τον ημερήσιο αριθμό αυτοκτονιών σε 34 μητροπολιτικές περιοχές των ΗΠΑ.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η βροχόπτωση και ο άνεμος, προκειμένου να εξουδετερωθεί η επίδραση των καιρικών συνθηκών. Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε τη σύγκριση των ημερών με απροσδόκητα υψηλά επίπεδα γύρης με ημέρες χαμηλής ή μηδενικής συγκέντρωσης.

Σύμφωνα με το Reuters, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: σε σύγκριση με τις ημέρες με χαμηλά επίπεδα γύρης, οι θάνατοι λόγω αυτοκτονίας αυξήθηκαν κατά 5,5% όταν τα επίπεδα γύρης ήταν μέτρια και κατά 7,4% όταν ήταν υψηλά. Η αύξηση ήταν ακόμα μεγαλύτερη σε άτομα με ιστορικό ψυχικών παθήσεων.

Οι ίδιοι οι ερευνητές διαπίστωσαν, επιπλέον, ότι τις ημέρες με υψηλή γύρη, οι κάτοικοι των πληττόμενων περιοχών βιώνουν περισσότερα καταθλιπτικά συμπτώματα και εξάντληση. Η ανάλυση υποδηλώνει ότι οι αλλεργίες επιδεινώνουν προϋπάρχουσες ευαλωτότητες, ωθώντας ορισμένα άτομα σε κρίση. Οι ερευνητές πίστευόυν ότι η διαταραχή του ύπνου είναι ο κρίκος που συνδέει τις αλλεργίες με τα ποσοστά αυτοκτονιών.

Ένας κίνδυνος που επιδεινώνεται με την κλιματική αλλαγή

Περισσότεροι από 80 εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμετωπίζουν εποχικές αλλεργίες κάθε χρόνο. Τα συμπτώματα—φτέρνισμα, συμφόρηση, φαγούρα στα μάτια—είναι γνωστό ότι οδηγούν σε κακή ποιότητα ύπνου. Ωστόσο, αυτό που ίσως δεν συνειδητοποιούν οι πάσχοντες είναι ότι αυτά τα συμπτώματα μειώνουν τη γνωστική λειτουργία και την εγρήγορση, παράγοντες που επιδεινώνουν την ψυχική υγεία και αυξάνουν την ευαλωτότητα σε αυτοκτονικές σκέψεις.

Επιπλέον, το ζήτημα αναμένεται να γίνει πιο πιεστικό λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η άνοδος της θερμοκρασίας παρατείνει και εντείνει τις εποχές της γύρης, κάτι που σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι θα βιώνουν εντονότερα συμπτώματα, με αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στη σωματική, αλλά και στην ψυχική τους ευεξία και τη διάθεση.