Ένας Βρετανός πιλότος ελικοπτέρου κινδυνεύει να περάσει έως και 20 χρόνια σε ισπανική φυλακή, καθώς κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν άνδρα, επειδή πίστεψε ότι η ερωτική τους συνεύρεση μεταδιδόταν ζωντανά και ότι επρόκειτο να δολοφονηθεί, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο 50χρονος Aaron Rainbow φέρεται να κάρφωσε έξι φορές με μαχαίρι τον Óscar Tornero Rovira, 38 ετών, έπειτα από μια βραδιά γεμάτη ναρκωτικά που πήρε απρόβλεπτη και φονική τροπή. Ο Rainbow βρίσκεται προφυλακισμένος σχεδόν τρία χρόνια, ενώ η οικογένειά του κάνει λόγο για «υπόθεση βγαλμένη από Netflix», κατηγορώντας την ισπανική αστυνομία για «ανεπαρκή και μεροληπτική» έρευνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ενήργησε σε αυτοάμυνα καθώς, υπό την επήρεια ουσιών, πανικοβλήθηκε πιστεύοντας ότι ήταν παγιδευμένος και πως τον παρακολουθούσαν διαδικτυακά και ότι θα τον σκοτώσουν on camera. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 σε διαμέρισμα του Rovira στο απομονωμένο χωριό Vallgorguina, περίπου 30 λεπτά βόρεια της Βαρκελώνης.

Οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία όταν άκουσαν ουρλιαχτά. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, βρήκαν τον Rovira νεκρό και τον Rainbow «σε κατάσταση σύγχυσης», ενώ χρειάστηκε να πυροβολήσουν στον αέρα για να τον ακινητοποιήσουν. Εκείνος ομολόγησε αμέσως την πράξη του, υποστηρίζοντας όμως ότι «φοβήθηκε για τη ζωή του».

Τα στοιχεία που φέρεται να εξαφανίστηκαν

Η οικογένειά του καταγγέλλει ότι κρίσιμα ηλεκτρονικά στοιχεία έχουν καταστραφεί. Συγκεκριμένα, ένας φίλος του θύματος φέρεται να αφαίρεσε τον δρομολογητή Wi-Fi από το σπίτι μία ημέρα μετά τη δολοφονία και να τον επέστρεψε «με κατεστραμμένα εσωτερικά εξαρτήματα», γεγονός που εμπόδισε την ανάκτηση δεδομένων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

«Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δύο άτομα ήταν συνδεδεμένα εκείνη τη νύχτα στο ρούτερ, κοντά στο σπίτι. Είναι κρίσιμο για την υπεράσπιση του Aaron. Αλλά η αστυνομία δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον να το ερευνήσει», ανέφερε συγγενής του κατηγορούμενου στη Daily Mail.

Η οικογένεια υποστηρίζει επίσης ότι μια εφαρμογή που βρέθηκε στο κινητό του θύματος, το iCSee, η οποία χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση καμερών ασφαλείας, δεν έχει εξεταστεί επαρκώς από τις αρχές.

«Ο Aaron είπε ότι ο Óscar έκανε νοήματα προς μια κάμερα και εκείνη τη στιγμή πίστεψε πως τον παρακολουθούσαν. Όταν ο Óscar έτρεξε προς την πόρτα, νόμισε ότι επρόκειτο να μπουν άλλοι μέσα στο σπίτι και αντέδρασε ενστικτωδώς. Ήταν καθαρό “fight or flight”», πρόσθεσαν.

Η εισαγγελία, ωστόσο, υποστηρίζει ότι ο Rainbow «προσέλαβε το θύμα για μια νύχτα σεξ και ναρκωτικών» και ότι το μαχαίρωσε «απρόκλητα» κατά τη διάρκεια της ερωτικής συνεύρεσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι δύο άνδρες είχαν καταναλώσει GHB, κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη, αμφεταμίνη και MDMA.

Ο εισαγγελέας Félix Martín ζητά ποινή 20 ετών, περιγράφοντας τη σκηνή ως εξής: «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχαν τοποθετήσει στρώμα στο σαλόνι και ετοίμασαν σεξουαλικά παιχνίδια, Viagra και ναρκωτικά. Περίπου στις 2:45 τα ξημερώματα, ο κατηγορούμενος πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και μαχαίρωσε τον Óscar αρκετές φορές. Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει, πήδηξε από το μπαλκόνι, αλλά κατέρρευσε λίγα μέτρα παρακάτω από τα τραύματά του».

Οι κάμερες που υπήρχαν στο σπίτι για λόγους ασφαλείας «ήταν απενεργοποιημένες εκείνη τη νύχτα», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Pedro Javier Gómez Martínez, δήλωσε: «Είτε πρόκειται για παραλήρημα λόγω ναρκωτικών είτε για πραγματική κατάσταση, μόνο το κατεστραμμένο ρούτερ μπορεί να αποκαλύψει την αλήθεια. Ζητήσαμε επανειλημμένα να ερευνηθεί, αλλά τίποτα δεν έχει γίνει. Φοβόμαστε ότι έχουν καταστραφεί αποδείξεις που θα μπορούσαν να αποδείξουν την αθωότητά του».

Η οικογένεια του πιλότου επιμένει ότι πρόκειται για αυτοάμυνα και μιλά για «συγκάλυψη σε ανώτερο επίπεδο».