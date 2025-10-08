Στο δικαστήριο θα παρουσιαστεί στις 13 Οκτωβρίου ο Ράφα Μιρ, ο οποίος τη φετινή σεζόν αγωνίζεται στην Έλτσε ως δανεικός από τη Σεβίλλη, καθώς κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση εις βάρος δύο γυναικών και ο δικαστής θεωρεί πως υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και όχι απλά υποψίες.

Το θέμα είχε γίνει γνωστό τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν δύο γυναίκες είχαν καταγγείλει πως ο Ισπανός επιθετικός και ακόμη ένας άντρας τις επιτέθηκαν σεξουαλικά στο σπίτι του Μιρ.

Ο 28χρονος επιθετικός είχε παραμείνει υπό κράτηση, τότε, για κάποιες μέρες, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος και τώρα ήρθε η ώρα να καταθέσει στο δικαστήριο. Ο παίκτης της Έλτσε κλήθηκε για τις 13 Οκτωβρίου, με τα ισπανικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά για τον ίδιο.

Ο λόγος, είναι το γεγονός ότι ο δικαστής θεωρεί πως υπάρχουν σαφές ενδείξεις για την ενοχή του Ράφα Μιρ και όχι απλά υποψίες, με την κατάθεση του Ισπανού προπονητή, στον οποίο είχε επιβληθεί εγγύηση ύψους 13.500 ευρώ πέρυσι, να αναμένεται με ενδιαφέρον.