Γνωστά έγιναν τα ποσά που θα εισπράξουν οι 16 πρώτες ομάδες της φετινής Euroleague, ανάλογα με τη θέση στην οποία θα τερματίσουν.

Η φετινή σεζόν άρχισε με τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να είναι, ξανά, ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, με το Final Four να διεξάγεται τον Μάιο του 2026 στο «Telecom Center Athens», όπως μετονομάστηκε το ΟΑΚΑ.

Όποια ομάδα, λοιπόν, στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης θα εισπράξει από τη Euroleague το ποσό των 2,4 εκατ. ευρώ, η ομάδα που θα είναι φιναλίστ θα λάβει 2,1 εκατ. ευρώ, όποια τερματίσει στην 3η θέση θα βάλει στο ταμείο της το ποσό του 1,8 εκατ. ευρώ ενώ η 4η θέση δίνει 1,5 εκατ. ευρώ.

Ποσά θα μοιραστούν στις πρώτες 16 ομάδες, καθώς δεν προβλέπονται μπόνους για τις ομάδες που θα είναι στις θέσεις 17-20.

Αναλυτικά το ποσό για κάθε ομάδα

1η θέση: 2,4 εκατ. ευρώ

2η θέση: 2,1 εκατ. ευρώ

3η θέση: 1,8 εκατ. ευρώ

4η θέση: 1,5 εκατ. ευρώ

5η θέση: 1,2 εκατ. ευρώ

6η θέση: 1,05 εκατ. ευρώ

7η θέση: 900 χιλιάδες ευρώ

8η θέση: 750 χιλιάδες ευρώ

9η θέση: 675 χιλιάδες ευρώ

10η θέση: 600 χιλιάδες ευρώ

11η θέση: 525 χιλιάδες ευρώ

12η θέση: 450 χιλιάδες ευρώ

13η θέση: 375 χιλιάδες ευρώ

14η θέση: 300 χιλιάδες ευρώ

15η θέση: 225 χιλιάδες ευρώ

16η θέση: 150 χιλιάδες ευρώ