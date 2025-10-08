Ανάπτυξη ύψους 1,3% για το 2026 και 1,4% για το 2027 αναμένει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, χάρη κυρίως στις κρατικές δαπάνες για τις υποδομές και την άμυνα, δήλωσε νωρίτερα σήμερα η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε και έκανε λόγο για «σημάδια βελτίωσης» της κατάστασης στην οικονομία. Για το τρέχον έτος ωστόσο, το κλίμα παραμένει υποτονικό, με πρόβλεψη για οριακά θετικό πρόσημο, στο 0,2%.

«Έπειτα από δύο χρόνια συρρίκνωσης της οικονομικής παραγωγής, μια μικρή οικονομική ανάκαμψη σε χαμηλό επίπεδο αναδύεται το φθινόπωρο του 2025. Στην αλλαγή του έτους, η εγχώρια οικονομική παραγωγή αναμένεται να αποκτήσει δυναμική, υποστηριζόμενη από τα μέτρα οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, το οποίο αναθεώρησε επί τα βελτίω και την προηγούμενη πρόβλεψη για το επόμενο έτος, από 1,0% σε 1,3%.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, η οικονομική ανάκαμψη δεν θα προέλθει από τον κλάδο των εξαγωγών, όπως συνέβαινε συνήθως στη γερμανική οικονομία, αλλά κυρίως από την εγχώρια ζήτηση. «Οι σταθερές εξελίξεις των τιμών, οι σημαντικές αυξήσεις μισθών και η στοχευμένη ελάφρυνση του κόστους για τα ιδιωτικά νοικοκυριά θα ενισχύσουν τα πραγματικά διαθέσιμα εισοδήματα τα επόμενα χρόνια», εξήγησε η Κατερίνα Ράιχε και, αναφερόμενη στις κρατικές δαπάνες, σημείωσε ότι «σημαντικό μέρος της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια αναμένεται να προέλθει από το δημόσιο – π.χ. με το ειδικό ταμείο και τις αμυντικές επενδύσεις». Ακόμη όμως και αυτή η ώθηση θα είναι αποτελεσματική «μόνο εάν οι επενδύσεις υλοποιηθούν γρήγορα», προειδοποίησε η υπουργός και μίλησε για την ανάγκη περαιτέρω μεταρρυθμίσεων: «Να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος, να προωθήσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις που αντιμετωπίζουν το υψηλό φορολογικό και δασμολογικό βάρος σε σύγκριση με άλλες χώρες, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να ανοίξουμε τις αγορές και να επιτρέψουμε την καινοτομία», ανέφερε.

Τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομίας επιβεβαίωσε από την πλευρά της η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα στοιχεία της οποίας, τον Αύγουστο οι γερμανικές εταιρείες μείωσαν την παραγωγή τους στον μεγαλύτερο βαθμό από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Μάρτιο του 2022. Συγκεκριμένα, η βιομηχανία, οι κατασκευές και οι προμηθευτές ενέργειας παρήγαγαν συνολικά 4,3% λιγότερο από ό,τι τον προηγούμενο μήνα.

«Αυτό είναι ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα για τη γερμανική οικονομία», δήλωσε ο αναλυτής της LBBW, Γενς -Όλιβερ Νίκλας, προβλέποντας μια περαιτέρω μείωση της οικονομικής παραγωγής για το τρίτο τρίμηνο. «Αντί για ένα φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων, απειλείται τώρα ένας χειμώνας της δυσαρέσκειάς μας», τόνισε ο οικονομολόγος, αναφερόμενος στη σχετική δήλωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς περί εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων το αμέσως προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ το Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο (DIHK) αξιολογεί από την πλευρά του ως ένα σήμα αφύπνισης το γεγονός ότι «οι βασικοί βιομηχανικοί τομείς καταρρέουν», λόγω μεταξύ άλλων του υψηλού κόστους ενέργειας και εργασίας, της φορολογίας και της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. Όπως επισημαίνει το Επιμελητήριο, η ασθενής κατάσταση στις παραγγελίες δεν υπόσχεται ανάκαμψη σύντομα, ενώ η Ένωση Γερμανικών Τραπεζών (BdB) υπολογίζει ότι το επόμενο έτος, το κυβερνητικό οικονομικό πακέτο θα συμβάλει έως και κατά 0,8 μονάδες στη συνολική οικονομική ανάπτυξη. Την ίδια ώρα, η αρνητική εξέλιξη της παραγωγής τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους οφείλεται κυρίως στην απότομη πτώση του μεγαλύτερου βιομηχανικού κλάδου της Γερμανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας», αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία στην ανακοίνωσή της.