Λίστα με τα ονόματα ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα δόθηκε στη δημοσιότητα.

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, η λίστα αριθμούσε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών.

Και παρότι ο αριθμός αυτός είναι τεράστιος, δεν περιλαμβάνει παιδιά που παραμένουν θαμμένα κάτω από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων, ούτε τα έμμεσα θύματα του πολέμου στη Γάζα.

Ένα παιδί κάθε ώρα της ημέρας σκοτώνεται στη Γάζα

Μέχρι το τέλος Ιουλίου, υπήρχαν 18.457 παιδιά καταγεγραμμένα στη μακρά επίσημη λίστα των Παλαιστινίων θυμάτων του πολέμου στη Γάζα. Σε σχεδόν δύο χρόνια, αυτό αντιστοιχεί σε έναν ρυθμό θανάτου ενός παιδιού κάθε ώρα της ημέρας, κάθε μέρα.

Στην πραγματικότητα, οι θάνατοι δεν κατανέμονται τόσο «ομοιόμορφα». Αδέλφια, ξαδέλφια και φίλοι συχνά σκοτώνονται μαζί, από μια αεροπορική επιδρομή ή βολή πυροβολικού. Ακόμα και παιδιά που πυροβολούνται από ελεύθερους σκοπευτές ή drones συχνά φτάνουν ομαδικά στα νοσοκομεία, όπως λένε οι γιατροί.

Αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο όλων των νεκρών του πολέμου των οποίων τα σώματα έχουν περισυλλεγεί και ταυτοποιηθεί πριν από την ταφή, όπως μεταδίδει ο Guardian, που δίνει στη δημοσιότητα τη λίστα με τα ονόματα.

Η λίστα των θυμάτων που τηρούν οι αρχές υγείας της Γάζας αναγνωρίζεται ως έγκυρη από τη διεθνή κοινότητα, τα Ηνωμένα Έθνη και τον ισραηλινό στρατό –παρότι Ισραηλινοί πολιτικοί συχνά επιχειρούν να την αμφισβητήσουν.

Ωστόσο, οι αυστηροί κανόνες που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία της σημαίνουν επίσης πως δεν μπορεί να αποτυπώσει πλήρως την τραγωδία που βιώνουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους.

Σοκάρουν τα νούμερα

Η πείνα έχει σκοτώσει τουλάχιστον 150 παιδιά. Η έλλειψη καθαρού νερού, βασικών φαρμάκων όπως τα αντιβιοτικά, και ιατρικής περίθαλψης για ασθένειες όπως ο καρκίνος έχει οδηγήσει σε ακόμη περισσότερους θανάτους, που οι υγειονομικές Αρχές λένε πως αδυνατούν να υπολογίσουν όσο συνεχίζονται οι μάχες.

Πολλά από τα παιδιά που επέζησαν έχουν σοβαρές, μόνιμες αναπηρίες. Περισσότερα από 40.000 παιδιά έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Η Γάζα φιλοξενεί πλέον περισσότερα ακρωτηριασμένα παιδιά απ’ ό,τι οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο.

Οργανώσεις δικαιωμάτων, ερευνητές γενοκτονιών, διεθνείς πολιτικοί και επιτροπή του ΟΗΕ έχουν καταλήξει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενοι αποδείξεις όπως οι μαζικές δολοφονίες αμάχων.

Περίπου ένα στα 50 παιδιά που ζούσαν στη Γάζα πριν από τον πόλεμο έχει σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με τη Save the Children.

Οι Ισραηλινοί στρατηγοί και στρατιώτες γνωρίζουν ότι σκοτώνουν μεγάλο αριθμό παιδιών. Ο πρώην επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών είπε πως «δεν έχει πλέον σημασία» αν ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχουν παιδιά.

Μερικοί πολιτικοί ισχυρίζονται πως τα παιδιά αποτελούν «νόμιμους στόχους» επειδή χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες ασπίδες, ενώ η φράση «δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα» έχει γίνει συχνότερη στο Ισραήλ.

Οι σοκαριστικές ιστορίες παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Στη συνέχεια, ο Guardian αναφέρεται στις ιστορίες παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα.

Ρακάν Χάμντι Γιαχία αλ-Νατζάρ

10 ετών – Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή – 23 Μαΐου 2025

Ο Ρακάν ζούσε στο Χαν Γιούνις με τους γονείς του, Αλάα και Χάμντι -και οι δύο γιατροί- και τα εννέα του αδέλφια. Οι φίλοι και οι συνάδελφοί τους έλεγαν πως τα παιδιά είχαν αιγυπτιακή υπηκοότητα και πως οι γονείς τους ετοίμαζαν τη μετακόμισή τους στο Κάιρο, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους εκεί.

Το πρωί της μέρας που σκοτώθηκε, η μητέρα του είχε φύγει για τη δουλειά της, στο παιδιατρικό τμήμα του ιατρικού συγκροτήματος Νάσερ. Λίγες ώρες μετά, μια ισραηλινή βόμβα χτύπησε το σπίτι τους. Ο Ρακάν και οκτώ από τα αδέλφια του σκοτώθηκαν, ενώ ο πατέρας του τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε λίγες μέρες μετά.

«Η μόνη μου ελπίδα», είπε ένας συνάδελφος της μητέρας του, «είναι να μη μείνουν τα ονόματά τους απλώς γραμμές σε χαρτί».

Όμαρ Άχμεντ Άμπντελ Νάσερ Σαμλάχ

4 μηνών – Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή – 8 Οκτωβρίου 2023

Ο μικρός Όμαρ ζούσε σε ένα μεγάλο ροζ σπίτι στην περιοχή Σέιχ Ελτζίν, στα νοτιοδυτικά της Γάζας. Το σπίτι το μοιράζονταν τρεις οικογένειες.

Ήταν ο νεότερος από δέκα μέλη τριών γενεών που σκοτώθηκαν μαζί, όταν ισραηλινό αεροπλάνο βομβάρδισε το κτίριο.

«Όλη η οικογένεια θάφτηκε κάτω από τα ερείπια», είπε η ξαδέλφη του από τη Βρετανία. «Μόνο δύο σώματα βρέθηκαν ολόκληρα. Τα άλλα ήταν κομμάτια».

Ο Όμαρ και ο δίχρονος αδελφός του, Άμπντελ, σκοτώθηκαν κι αυτοί. «Μόλις άρχιζαν τη ζωή τους. Είχαν ακόμα όνειρα».

Γιακίν Χάντερ Φάθι Χάμαντ

12 ετών – Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή – 23 Μαΐου 2025

Η Γιακίν ήταν η μικρότερη influencer της Γάζας. Στα social media έδινε συμβουλές για το πώς να επιβιώνεις μέσα στους βομβαρδισμούς -πώς να μαγειρεύεις χωρίς γκάζι, πώς να βρίσκεις νερό.

Ήταν ενεργό μέλος μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης, της Ouena, που βοηθούσε παιδιά και οικογένειες.

Σε μία από τις τελευταίες της αναρτήσεις είχε γράψει: «Σήμερα φέραμε καινούρια ρούχα στα ορφανά της Γάζας, για να χαμογελάσουν λίγο».

Σκοτώθηκε όταν αεροπορικές επιδρομές έπληξαν το σπίτι της στη Ντέιρ αλ-Μπάλα. Το σώμα της βρέθηκε διαμελισμένο κάτω από τα χαλάσματα.

Νάχεντ Μοχάμεντ Αντέλ Ράμεζ Μπαρμπάχ

15 ετών – Ισραηλινά πυρά – 25 Ιανουαρίου 2024

Ο Νάχεντ πυροβολήθηκε από ελεύθερο σκοπευτή μαζί με τον 20χρονο αδελφό του, Ράμεζ, καθώς προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή του Χαν Γιούνις, ακολουθώντας εντολές του ισραηλινού στρατού για εκκένωση.

Κρατούσε μια λευκή σημαία. Μόλις έκανε λίγα βήματα, μια σφαίρα τον βρήκε στο πόδι. Όταν προσπάθησε να επιστρέψει πίσω, τον πυροβόλησαν στην πλάτη και στο κεφάλι. Ο Ράμεζ έτρεξε να τον βοηθήσει, αλλά σκοτώθηκε αμέσως όταν μια σφαίρα διαπέρασε την καρδιά του.

Λάνα Άσραφ Γιασέρ αλ-Γκουσέιν (Λούλου)

10 ετών – Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή – 12 Ιουλίου 2025

Οι γονείς της σπάνια τη φώναζαν με το κανονικό της όνομα. Όλοι την έλεγαν Λούλου, «μαργαριτάρι», γιατί έφερνε φως και γαλήνη στο σπίτι.

«Είχε μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη», είπε η μητέρα της, Χέμπα.

Εκείνη τη μέρα, περίμενε με τον 9χρονο αδελφό της, Καράμ, στη σειρά για νερό, κρατώντας πλαστικά δοχεία και κουβάδες.

Μια βόμβα χτύπησε το σημείο. Και τα δύο παιδιά σκοτώθηκαν ακαριαία, διαμελισμένα. Ο πατέρας τους δεν άφησε τη μητέρα τους να δει τα σώματά τους.

Χάλεντ Μοχάμεντ Φάθι Τζαμπρ

7 ετών – Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή – 17 Οκτωβρίου 2023

Η μητέρα του, Άμαλ, πάλεψε χρόνια για να αποκτήσει παιδί. Μετά από χειρουργεία και πέντε χρόνια εξωσωματικής, γεννήθηκε ο Χάλεντ -πρόωρα, μαζί με τον δίδυμο αδελφό του, Άνταμ, που πέθανε μετά από τρεις μέρες.

Ο Χάλεντ έζησε με προβλήματα ανοσοποιητικού, αλλά στα τέσσερα του χρόνια έγινε πιο δυνατός και η ζωή τους βρήκε ρυθμό. Του άρεσε το ποδόσφαιρο, η ιππασία και το άλογό του, η Σαμς.

Μετά τις επιθέσεις του Οκτωβρίου, η οικογένεια έφυγε στο Ράφα, σε «ζώνη ασφαλείας». Δέκα μέρες μετά, μια βόμβα σκότωσε τον Χάλεντ, τον παππού, τη θεία, τα ξαδέλφια του -16 συγγενείς συνολικά.

Ελίας Οσάμα Ίζ αλ-Ντιν Αμπού Τζαμέα

16 ετών – Ισραηλινό drone – 12 Φεβρουαρίου 2024

Ο Ελίας, που είχε ψυχικές και σωματικές αναπηρίες, βρισκόταν έξω από τη σκηνή του, σε καταυλισμό εκτοπισμένων στο Ράφα, μαζί με τον 19χρονο αδελφό του, Μουχίμπ, όταν ένα οπλισμένο drone άνοιξε πυρ.

«Σε λιγότερο από ένα λεπτό», είπε ο πατέρας τους, «το drone άρχισε να πυροβολεί κατευθείαν προς τη σκηνή μας». Ο ίδιος τραυματίστηκε. Τα αγόρια του σκοτώθηκαν επιτόπου.

Χιντ Ράμι Ιγιάδ Ρατζάμπ

5 ετών – Ισραηλινά πυρά – 29 Ιανουαρίου 2024

«Φοβάμαι πολύ, ελάτε σας παρακαλώ…» Αυτά ήταν από τα τελευταία λόγια της Χιντ, σε μια κλήση προς διασώστες, όταν το αυτοκίνητο της οικογένειάς της δέχτηκε πυρά στην Πόλη της Γάζας.

Ο θείος, η θεία και τρία ξαδέλφια της σκοτώθηκαν αμέσως. Η Χιντ και η 15χρονη ξαδέλφη της, Λαγιάν, επέζησαν για λίγο και κάλεσαν την Ερυθρά Ημισέληνο.

Η Λαγιάν σκοτώθηκε αργότερα, αφού ακούστηκε σε βίντεο να φωνάζει: «Μας πυροβολούν! Το τανκ είναι δίπλα μας!»

Η Χιντ έμεινε ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, ανάμεσα στα νεκρά μέλη της οικογένειάς της, μέχρι που οι διασώστες έφτασαν, μόνο για να σκοτωθούν κι εκείνοι. Μια ανεξάρτητη έρευνα έδειξε ότι ισραηλινό τανκ πιθανότατα πυροβόλησε 335 φορές προς το όχημα.