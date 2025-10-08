Στη Βιέννη θα διεξαχθεί τελικά το παιχνίδι της Παρτιζάν με τον Ολυμπιακό, στις 14 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague, όπως ανακοίνωσαν οι Σέρβοι.

Με το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου να διεξάγεται στη Belgrade Arena από τις 10 μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2026, η Παρτιζάν ήξερε ότι θα έπαιζε μακριά από το Βελιγράδι τρία εντός έδρας παιχνίδια της και συγκεκριμένα αυτά κόντρα στους «ερυθρόλευκους», στη Μακάμπι και στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Το τι θα γίνει με τις δύο ομάδες από το Ισραήλ θα ανακοινωθεί προσεχώς, ο αγώνας με τον Ολυμπιακό πάντως, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 14 Ιανουαρίου, θα διεξαχθεί στη Βιέννη, όπως ανακοίνωσε ο ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς.

«Στη σημερινή συνάντηση με τον δημοτικό γραμματέα κοινωνικών υποθέσεων Δημόσιας Υγείας και Αθλητισμού της Βιέννης, Πέτερ Χάκερ, επιβεβαιώθηκε ότι η Παρτίζαν θα φέρει τη Euroleague στην αυστριακή πρωτεύουσα!

Ο αγώνας Παρτίζαν-Ολυμπιακός θα διεξαχθεί στις 14.01. στη Βιέννη, με μεγάλη υποστήριξη από τις τοπικές αρχές!

Ανυπομονούμε να συναντήσουμε τους συμπατριώτες μας από την Αυστρία και τις γύρω χώρες, ανυπομονούμε να υποδεχτούμε μαζί την Ορθόδοξη Πρωτοχρονιά και είμαστε σίγουροι ότι η Βιέννη θα είναι μία πραγματική έδρα για την ομάδα μας!», ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media.