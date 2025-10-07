Τον θάνατο μιας νεαρής κοπέλας που πέθανε αφού οι γιατροί διέγνωσαν τα συμπτώματά της ως αλλεργία θρηνεί μία οικογένεια από την Ουαλία. Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, η 24χρονη Τζόρτζια Τέιλορ ανέφερε συμπτώματα όπως εξανθήματα, πρήξιμο και έναν μυστηριώδη πόνο στο πόδι της. Λίγο μετά την επιστροφή της από ένα ταξίδι στην Ελλάδα, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και εισήχθη στο νοσοκομείο.

Η Τέιλορ, η οποία δεν είχε γνωστά ιατρικά προβλήματα και ήταν αρκετά υγιής ώστε να τρέξει στον Μαραθώνιο του Λονδίνου τον Απρίλιο, πέθανε περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της στις 21 Αυγούστου, αναφέρει η New York Post.

«Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι ήταν αλήθεια. Ήταν φρικτό. Κάθε πρωί ξυπνάμε και σκεφτόμαστε, “πώς συνέβη αυτό;”», δήλωσαν οι γονείς της, Νίκολα και Τζον.

Τον Ιούνιο, η Τέιλορ παρατήρησε εξανθήματα σε μερικά από τα δάχτυλά της, αλλά υπέθεσε ότι ήταν αντίδραση στα δαχτυλίδια που φορούσε.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, το πρόσωπό της άρχισε να πρήζεται, τα μάτια της ήταν πρησμένα και ένα άλλο εξάνθημα εμφανίστηκε στο χέρι της.

Η Τέιλορ επισκέφθηκε τον οικογενειακό της γιατρό τον Ιούλιο, όπου τα συμπτώματά της διαγνώστηκαν ως αλλεργική αντίδραση. Της δόθηκαν αντιισταμινικά και υδροκορτιζόνη και την έστειλαν σπίτι.

Αυτές οι θεραπείες αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές και λίγες μέρες αργότερα, η Τέιλορ πήγε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, λέγοντας ότι είχε δύσπνοια. Ωστόσο, οι εξετάσεις της ήταν καθαρές και την έστειλαν σπίτι με περισσότερα αντιισταμινικά.

Στις αρχές Αυγούστου, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Ζάκυνθο, η Τέιλορ παραπονέθηκε για έναν «ενοχλητικό πόνο» στη δεξιά της γάμπα ενώ έκανε μια βόλτα.

Την επόμενη μέρα, αν και το πρήξιμο στο πρόσωπό της είχε υποχωρήσει, η Τέιλορ «δυσκολευόταν να περπατήσει», σύμφωνα με τη μητέρα της. Ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό, ένας φαρμακοποιός της συνταγογράφησε παυσίπονα και ιβουπροφαίνη για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τον πόνο, μια συνδυαστική αγωγή που φάνηκε να βοηθά.

Ωστόσο, μετά την επιστροφή της στο σπίτι και ενώ ετοιμαζόταν για την αναχώρησή της για ταξίδι με φίλους, ο πόνος στο πόδι της επιδεινώθηκε και έκλεισε ραντεβού με γιατρό. Σύμφωνα με την οικογένειά της, η Τέιλορ πήγε στο ραντεβού της γύρω στις 6 μ.μ. στις 20 Αυγούστου και στη συνέχεια έστειλε μήνυμα στη μητέρα της λέγοντας ότι έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ουαλίας στο Κάρντιφ, όπου πέθανε την επόμενη μέρα.

«Φτάσαμε εκεί και όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα», είπε η Νίκολα.

Περισσότερα από 900 άτομα παρευρέθηκαν στην κηδεία της στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η αιτία θανάτου της Τέιλορ δεν έχει ανακοινωθεί.