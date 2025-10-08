Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη στο δικαστήριο του Λέστερ, όπου διεξάγεται η δίκη της Τζούλια Βάντελτ, της Πολωνής υπηκόου που κατηγορείται για παρενόχληση της οικογένειας ΜακΚαν, καθώς επίμονα ισχυριζόταν ότι είναι η αγνοούμενη Μαντλίν ΜακΚαν.

Η μητέρα της αγνοούμενης, Κέιτ ΜακΚαν, κατέθεσε λέγοντας ότι η 24χρονη Βάντελτ την έκανε να αισθανθεί «ταραγμένη» και «σαν να έχει παραβιαστεί» (“invaded“) λόγω της επίμονης και μακροχρόνιας παρενόχλησης.

Η κόρη της Κέιτ και του Τζέρι ΜακΚαν εξαφανίστηκε τον Μάιο του 2007 στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, λίγες ημέρες πριν κλείσει τα τέσσερα χρόνια της. Η Τζούλια Βάντελτ κατηγορείται ότι παρενόχλησε το ζευγάρι, μέσω email, μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων, από τον Ιούνιο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2024, οπότε και συνελήφθη.

«Είμαι η κόρη σου»: Η σοκαριστική συνάντηση στο σπίτι

Σύμφωνα με το Reuters, η Κέιτ ΜακΚαν ανέφερε στην κατάθεσή της πως, αν και είχε δεχτεί κι άλλους ανάλογους ισχυρισμούς στο παρελθόν, η επιμονή της Βάντελτ ήταν «εντελώς διαφορετική».

Περιέγραψε ένα σοκαριστικό περιστατικό τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Βάντελτ και η συγκατηγορούμενή της, Κάρεν Σπραγκ (61 ετών), την πλησίασαν μόλις επέστρεψε στο σπίτι. Όπως κατέθεσε, η Βάντελτ είπε τα «συνηθισμένα, όπως: “είμαι η κόρη σου”» και ζήτησε τεστ DNA. Η Κέιτ ΜακΚαν ένιωσε «σαν να έχει παραβιαστεί» και ζήτησε από τις δύο γυναίκες να απομακρυνθούν.

Την επόμενη ημέρα, η Βάντελτ φέρεται να έστειλε στην Κέιτ γράμμα με παραλήπτρια τη «μαμά», γεγονός που τη «συγκλόνισε βαθιά».

Ξέσπασμα σε λυγμούς στο εδώλιο

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της Κέιτ ΜακΚαν, η Τζούλια Βάντελτ εμφανίστηκε να δακρύζει. Ωστόσο, το πραγματικό ξέσπασμα ήρθε στο τέλος της εξέτασης από τον εισαγγελέα, όταν η Βάντελτ ξέσπασε σε δυνατούς λυγμούς μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ο εισαγγελέας Μάικλ Ντακ είχε ήδη ενημερώσει νωρίτερα τους ενόρκους ότι η πολιτική αγωγή θα παρουσιάσει «ξεκάθαρα επιστημονικά στοιχεία» πως η Βάντελτ δεν έχει καμία γενετική συγγένεια με την οικογένεια ΜακΚαν. Η κατηγορούσα αρχή κάνει λόγο για «καλά οργανωμένη εκστρατεία παρενόχλησης» της Βάντελτ, η οποία μάλιστα είχε υποστηρίξει ψευδώς στην αστυνομία ότι θυμόταν την απαγωγή της το 2007.

Η Βάντελτ και η Σπραγκ αρνούνται την κατηγορία της παρενόχλησης που προκάλεσε σοβαρό άγχος ή ψυχική οδύνη. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις εβδομάδες. Το ζευγάρι ΜακΚαν, εν τω μεταξύ, συνεχίζει τον αγώνα για την ανεύρεση της κόρης τους, η οποία σήμερα θα ήταν 22 ετών.