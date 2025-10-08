Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το παιχνίδι με την Ντουμπάι BC (10/12) για την 3η αγωνιστική της Euroleague και η συμμετοχή τόσο του Εβάν Φουρνιέ όσο και του Ντόντα Χολ είναι αμφίβολη.

Ο Γάλλος σταρ, όπως είναι γνωστό από την Τρίτη (7/10), ταλαιπωρείται με ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και την Τετάρτη (8/10) ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, πράγμα που σημαίνει πως ο Γιώγος Μπαρτζώκας δεν ξέρει αν θα τον έχει στη διάθεσή του τόσο κόντρα στη Ντουμπάι BC όσο και κόντρα στον Παναθηναϊκό την Κυριακή (12/10).

Πρόβλημα, όμως, προέκυψε και με τον Χολ, ο οποίος δεν προπονήθηκε την Τετάρτη λόγω ίωσης με συνέπεια να είναι αμφίβολη και η δική του συμμετοχή στο ματς της Euroleague ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν και οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.

Ο Ολυμπιακός έχει μία νίκη και μία ήττα μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές της Euroleague και το ίδιο και η ομάδα του Ντουμπάι.