Αμφίβολη είναι πλέον η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ στην αναμέτρηση της Παρασκευής (21:15) κόντρα στην Dubai BC στο ΣΕΦ.

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται με ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και για αυτό τον λόγο δεν θα λάβει μέρος στην προπόνηση της ομάδας, ενώ αμφιβολίες υπάρχουν και για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Αν πάντως δεν μπορέσει να προπονηθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, τότε είναι σίγουρο πως θα τεθεί νοκ-άουτ από το ματς κόντρα στην Dubai BC.

Στις δύο πρώτες αγωνιστικές στην EuroLeague, ο Εβάν Φουρνιέ έχει μέσον όρο 12.0 πόντους, με 50% στα δίποντα (5/10), 18.2% στα τρίποντα (2/11), συν 3.5 ασίστ και και 1.0 κλέψιμο, σε 25.5 λεπτά συμμετοχής.