Χάος επικρατεί από νωρίς σήμερα, Δευτέρα 6/10 το πρωί στους δρόμους της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό, με τους οδηγούς που κινούνται και στα δύο ρεύματα να πρέπει να οπλιστούν με αρκετή υπομονή, ενώ προβλήματα παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων και στο κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

25΄-30΄ Κάντζα – Κηφισίας,

20΄-25΄ Αγία Παρασκευή – Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 45΄ Περιφ. Αιγάλεω – Κηφισίας,

Άνω των 30΄ Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία και είσοδος από Πειραιά) – Κηφισίας.

