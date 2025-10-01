Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που έγιναν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας.

«Όχι στη 13ωρη δουλειά-σκλαβιά», «Μπλόκο στο αντεργατικό τερατούργημα και τις πειθαρχικές διώξεις», «Δεν θα τους αφήσουμε να πάνε τη ζωή μας… τρένο» ήταν μερικά από τα συνθήματα που αναγράφονταν στα πανό που κρατούσαν διαδηλωτές σε τρεις συγκεντρώσεις, οι οποίες έγιναν υπό βροχή, στο κέντρο της πόλης.

Συγκεκριμένα, μπροστά από το κτήριο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, μετά από κάλεσμα του ΕΚΘ και της ΕΔΟΘ, στο άγαλμα Βενιζέλου, όπου κάλεσαν σε συγκέντρωση το ΠΑΜΕ και συνδικάτα, ενώ σωματεία και συλλογικότητες συγκεντρώθηκαν στην Καμάρα.

«Σήμερα δίνουμε μια μεγάλη απεργιακή απάντηση μετά το μεγάλο συλλαλητήριο των σωματείων στη ΔΕΘ, σε κυβέρνηση, αστικά κόμματα και εργοδοσία! Το νομοσχέδιο σας για 13 ώρες δουλειά είναι για τα σκουπίδια. Εκεί θα το στείλουμε! Δεν θα επιτρέψουμε να περάσει πουθενά. Σε κανένα εργοστάσιο σε κανένα σουπερμάρκετ, σε κανένα εργοτάξιο, σε καμία υπηρεσία! Θα το ακυρώσουν οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους! Γιατί μέσα από τα σωματεία και τις Συλλογικές αποφάσεις και δράσεις, οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους απαιτούν: ΣΣΕ, 7ωρο 5ήμερο 35ωρο με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς», τόνισε στην ομιλία του, στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ο πρόεδρος της Ένωσης εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μπελόπουλος.

Κάτω από ισχυρή βροχόπτωση, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν στη συνέχεια πορεία.

Ξεχωριστή πορεία έκαναν οι συγκεντρωθέντες στην Κάμαρα, φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο αλλά και αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη.

Αυτή την ώρα, η κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης διεξάγεται κανονικά καθώς, μετά την ολοκλήρωση των διαδηλώσεων, έχουν ανοίξει όλες οι κεντρικές αρτηρίες.