Για 16η συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, με την κατάσταση της υγείας του να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Παρά την εξασθένηση που εμφανίζει ο οργανισμός του ο απεργός πείνας δηλώνει ότι ο αγώνας του θα φτάσει μέχρι τέλους και δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το Σύνταγμα. Πλήθος κόσμου συνεχίζει να συρρέει στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και να δηλώνει τη συμπαράστασή του στον τραγικό πατέρα που έχασε το παιδί του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο χώρος γύρω από το πρόχειρο κατάλυμα που έχει στήσει στο Σύνταγμα είναι περιφραγμένος και επί της ουσίας δεν επιτρέπεται στους πολίτες να τον πλησιάσουν πολύ για λόγους υγείας, καθώς το ανοσοποιητικό του είναι ιδιαίτερα εξασθενημένο.

Όπως αναφέρει το OPEN, η γιατρός του δήλωσε ότι ο Πάνος Ρούτσι έχει ταχυκαρδίες μόλις σηκώνεται όρθιος, έκανε λόγο για αναγκαία χορήγηση ορού και ότι θα έπρεπε να έχει ήδη νοσηλευτεί. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η περίπτωση του συγκεκριμένου απεργού πείνας διαφέρει από άλλες, καθώς ο Πάνος Ρούτσι είναι εκτεθειμένος στα καιρικά φαινόμενα και δεν είναι σε κάποιο κλειστό χώρο.